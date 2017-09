Comienza el rodaje de la secuela de «Avatar», que se estrenará once años después que la cinta original

Tal y como ya se había adelantado, James Cameron ha dado el pistoletazo de salida al rodaje la segunda parte de «Avatar» que, a tenor de las primeras informaciones, contará con un presupuesto de más de mil millones de dólares. Las grabaciones comenzaron el pasado lunes en Manhattan Beach, localización escogida por James Cameron para dar continuidad a su ambicioso proyecto de cuatro películas centradas en el universo de «Pandora».

Tal y como afirma el portal especializado «Deadline», el director norteamericano no ha titubeado al afirmar que las secuelas de «Avatar» serán tan avanzadas a nivel técnico que «ni siquiera podremos imaginar cómo se verán en pantalla». El cineasta asegura, además, haber contratado «a los mejores artistas y técnicos del mundo para diseñar estas películas. Habrá una riqueza de imágenes que nadie será capaz de imaginar de atemano».

De lo que Cameron no ha dado prácticamente detalles es de las tramas que centrarán la continuación de la saga. La única información al respecto se deduce de unas declaraciones en las que el director afirmó que «hicimos bocetos de de cada una de la películas todos juntos y no le asigné a cada escritor en qué película iba a estar trabajando hasta el último día. Sabía que si lo hacía en los primeros encuentros, ellos perderían el interés cada vez que se hablara de las películas que no fueran las que les tocaría escribir».

Sí conocemos, eso sí, parte del elenco que formará parte de la saga. Están confirmados Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Setephen Lang, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.

La segunda entrega de «Avatar» aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2020, once años después del estreno de la cinta original. La tercera parte se estrenará el 17 de diciembre de 2021, la cuarta lo hará en 2024; y la quinta y última en 2025.