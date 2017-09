Mafalda: historia de un icono atemporal

La última vez que Mafalda apareció en una tira fue el 25 de junio de 1973. Y fue precisamente esta. Tras esta última viñeta, Mafalda tuvo algunas apariciones puntuales, pero este fue su final oficial.

El propio Quino justificó así el final de la tira: “Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer.”

Imagen: @MafaldaDigital