Investigan a una mujer por un feto hallado en el interior de un refrigerador

Las unidades especiales de la Policía investigan una mujer por el feto que fue encontrado la mañana del miércoles, 4 de octubre del 2017, en el interior de un refrigerador, en un departamento localizado en el barrio Argelia Baja, en el sur de Quito. La mayor Verónica Paredes, jefe del circuito Argelia, dijo que la mujer no fue detenida, pues solo a través de un proceso investigativo se podrá determinar si se trató de un aborto espontáneo o inducido. Durante la primera entrevista mantenida entre la mujer, de 26 años y los agentes, no se obtuvo mayor información de por qué el feto se encontraba en el interior de la nevera. La jóven había permanecido en silencio mientras lloraba. Las únicas certezas que tiene la Policía tras la autopsia que se le realizó al pequeño cadáver son su sexo masculino y la edad de gestación: seis meses. Según las versiones de los habitantes del inmueble, quienes denunciaron el hecho, el feto habría permanecido en la refrigeradora alrededor de un mes. Los vecinos del sector siguen consternados por este hecho. “No sabemos qué pudo haber pasado, no podemos juzgar. Me hubiera gustado ser amiga de la señora para poder darle algún consejo”, dijo una moradora del barrio. El Código Orgánico Integral Penal tipifica al aborto como un delito sancionado con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años.