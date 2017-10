Esta es la mejor manera para responder a los comentarios sexistas en la calle

A finales de agosto, la estudiante de Ámsterdam Noa Jansma, de 20 años, creó una sencilla pero eficaz herramienta para hacer frente a los comentarios sexistas que los hombres hacen a las mujeres en la calle.

Se trata de una cuenta de Instagram, @dearcatcallers, donde publicó durante un mes ‘selfies’ junto con los hombres desconocidos que le molestaron y las frases de carácter sexista que le dijeron. Después de este periodo, Noa ha decidido poner esta cuenta a disposición de otras mujeres de diferentes partes del mundo para que expongan el acoso callejero que sufren a diario.

De acuerdo con la joven, esta actitud de parte del género opuesto nunca le gustó, pero reconoce que antes no sabía cómo reaccionar ante este tipo de situaciones: “A menudo, las mujeres no saben cómo responder a un comentario sexista. Soportarlo parece ser la única solución, pero esto no tiene ninguna consecuencia para los acosadores”, comentó la joven al portal Red Pers.

“A veces, les mostraba el dedo medio, pero después me sentía estúpida. Quería hacer algo que me diera poder sobre ellos“, añadió la estudiante.

Cada vez que un hombre desconocido le decía un comentario sexista a Noa, la joven se hacía una foto con él y luego la publicaba en su Instagram. Muchas veces, los ‘posts’ vienen acompañados con las transcripciones de las palabras del protagonista de la foto.

Asimismo, Noa afirma que con sus publicaciones trata de exponer el comportamiento que algunos hombres tienen a la vista de todos y de esta manera llamar la atención sobre el problema de la objetivización de las mujeres que existe en nuestras sociedades.