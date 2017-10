Actriz que donó riñón a Selena Gomez muestra con orgullo cicatriz

AFP

Desde ese momento, Francia Raisa se convirtió en toda una celebridad. Aunque no es una persona desconocida totalmente, pues trabajó en la serie “The Secret Life of the American Teenager” (La vida secreta de la adolescente estadounidense) y en la película de “Bring It On: All or Nothing” (“Triunfos robados”), los seguidores de Selena Gomez quieren saber más sobre la amiga que desplazó, por lo menos momentáneamente, a Taylor Swift.