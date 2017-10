Angelina Jolie ante los ojos de su hijo Maddox

Maddox Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, debutó como productor ejecutivo de la última película de su madre: First they kill my father.

El joven de 16 años fue el primer niño que adoptaron los actores en 2002. El chico, que es originario de Camboya, regresó a su país natal para rodar la cinta y su estancia duró alrededor de cuatro meses.

Finalmente, Maddox tuvo su primera entrevista de prensa. La revista People le preguntó acerca de Angelina, y esto fue lo que dijo:

“Mi madre es divertida y es fácil de trabajar con ella. Es una maravilla. Traté de ayudar en todo lo que pude”.

© Proporcionado por Invent MX S.A.P.I. de C.V.

Además de Maddox, Pax, el otro hijo de Angelina y Brad participó en la película, pero como fotógrafo.

Se dice que la actriz deseaba que su hijo camboyano descubriera la belleza de su país y apreciara sus orígenes.