El renacer de la icónica banda AC/DC con el anuncio del nuevo álbum, ‘Power Up’

Después de la muerte en 2017 de Malcolm Young, guitarrista y fundador de la banda, apenas un año después de que el cantante Brian Johnson se vio obligado a abandonar la gira del disco ‘Rock or Bust’ por problemas de audición y fuera reemplazado en los directos por Axl Rose, el regreso de AC/DC se antojaba poco menos que imposible.

Pero los australianos están de vuelta por todo lo alto: en noviembre lanzarán ‘Power Up’, su primer disco de estudio en seis años, del que ya se conoce el primer sencillo, ‘Shot in the Dark’, con el que una de las bandas de rock más importantes de la historia da muestra de estar en plena forma, pese a todas las dificultades experimentadas en la última década.

El vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Cliff Williams vuelven junto al guitarrista Angus Young, acompañado también por Stevie Young –sobrino de Malcolm– para protagonizar el esperado regreso de la banda australiana con nuevo repertorio tras la publicación en 2014 de ‘Rock or Bust’, hasta ahora su último trabajo.

Grabado de nuevo en Vancouver (Canadá) con la producción de Brendan O’Brien, Power Up saldrá al mercado el próximo 13 de noviembre con una docena de temas que seguro pronto formarán parte del repertorio más celebrado de la banda.

Además del adelanto Shot in the Dark, las canciones Realize, Rejection, Through the Mists of Time, Kick You When You’re down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot y Code Red componen el decimoséptimo álbum de AC/DC desde su debut, en 1975.

La leyenda de AC/DC como una de las bandas de rock más importantes de la historia es inmensa, tanto que además de ser responsables del disco más vendido por un grupo de ‘heavy metal’ y el tercero de mayores ventas de la historia, ser miembros del Salón de la Fama del Rock desde 2003 y celebrar conciertos multitudinarios en cada gira, son toda una institución en su país de origen, Australia.

Allí, la Royal Australian Mint (la Casa de Moneda del país) acaba de lanzar una colección de siete monedas para homenajear al grupo: seis monedas de 20 céntimos inspiradas en los discos High Voltage, TNT, For Those About to Rock, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Back in Black y Ballbreaker, valoradas en 15 dólares, y una moneda de un dólar australiano con el logo de AC/DC y bañada en plata, valorada en 90 dólares.

La colección completa se presenta en un estuche que simula un baúl de transporte de instrumentos, y las monedas cuentan con las correspondientes fundas de LP, en la versión australiana de cada uno de los discos de la banda.

Ya en 2018, con motivo del 45.º aniversario de AC/DC, el Gobierno australiano impulsó una colección de sellos y puso en circulación una moneda de 50 céntimos inspirada en el tema Thunderstruck, además de lanzar otra pieza para coleccionistas en forma de púa de la banda.

40 años

El regreso del vocalista Brian Johnson a AC/DC coincide con el 40.º aniversario de su primer álbum con la banda, el mítico Back in Black, con el que la banda quiso homenajear a su anterior cantante, Bon Scott, voz de los primeros discos del grupo, fallecido en febrero de 1980 y que continúa siendo venerado como uno de los mejores cantantes de metal.

En 1979, AC/DC había logrado todo un éxito internacional con el álbum Highway to Hell, y la canción que da título al álbum se convirtió rápidamente en un himno del rock que aún permanece como uno de los grandes temas de la banda australiana, que tuvo que recomponerse luego del duro golpe que supuso muerte por intoxicación etílica de su cantante.

El británico Brian Johnson fue el elegido para sustituir a Scott como vocalista, y el resultado no pudo ser mejor: Back in Black se publicó en Estados Unidos el 25 de julio de 1980 –un día más tarde en Europa, y el 11 de agosto en Australia–, y él éxito comercial fue inmediato a nivel internacional; el álbum se situó como el disco más vendido por una banda de heavy metal.

Se estima que las ventas del álbum superan los 50 millones de copias, hecho que lo sitúa como el tercer álbum más vendido de la historia, solo superado por The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y Thriller, de Michael Jackson. Solo en Estados Unidos, Back in Black ha vendido 25 millones de copias.

Tal hito no solo marcó el destino de la banda, sino de todo un género musical, y convirtió rápidamente a Brian Johnson en otro mito del rock, un estatus que ha mantenido durante cuatro décadas a pesar de los problemas de audición que le hicieron abandonar los escenarios en 2016 y pusieron en peligro su carrera musical.

Hells Bells, Shoot to Thrill, What do You do for Money Honey, Givin’ the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, Back in Black, You Shook Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake a Leg y Rock and Roll Ain’t Noise Pollution son las canciones del mítico álbum de portada negra, en la que solo aparecen el nombre del grupo y el título del disco, remarcados por una tenue línea gris como tributo a Bon Scott.

El disco desató una auténtica fiebre por AC/DC y contribuyó a consolidar éxitos de su discografía anterior, de forma tal que un año más tarde todos los discos de la banda habían superado el millón de copias vendidas. A lo largo de su trayectoria han vendido más de 200 millones de discos, lo que convierte a AC/DC en una de las formaciones musicales más populares del planeta.