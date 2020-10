ALL NEW TRACKER TURBO, EL SUV QUE TRANSFORMARÁ EL SEGMENTO EN EL PAÍS

Quito, octubre de 2020. Chevrolet presenta a All New Tracker Turbo, un SUV con el potencial de liderar una verdadera transformación en el segmento de compactos urbanos. El modelo fue completamente actualizado, transformándose en el SUV que anticipa tendencias en el equipamiento más valorado por los consumidores en los aspectos más relevantes: diseño, seguridad, confort, conectividad y performance.

El desarrollo de Tracker global de Chevrolet se basó en la plataforma GEM SUV gracias a investigaciones de ingeniería como en estudios de inteligencia de mercado y clínicas con clientes. De acuerdo con éstas, All New Tracker Turbo demostró ser el único SUV en su categoría en ofrecer un equipamiento realmente equilibrado, sin resignar nada.

“All New Tracker innova porque es un SUV que brinda todo lo que el consumidor realmente valora, sin restricciones. Además, ofrece tecnologías que hacen que la vida diaria sea mucho más práctica y segura, como el Wifi y alerta de colisión con sistema de frenado automático de emergencia”, explica Oswaldo León, Gerente de Mercadeo de Chevrolet Ecuador.

Para el ejecutivo, la amplia base de clientes conquistados durante varios años consecutivos de liderazgo de mercado de Chevrolet en la región, será fundamental para impulsar las ventas de All New Tracker Turbo, que en Ecuador empieza hoy.

Nueva Mecánica y Mayor Eficiencia Energética

El desarrollo mecánico de All New Tracker Turbo se orientó para obtener la mejor relación entre placer de conducir, eficiencia energética y bajo costo de mantenimiento. La inversión en tecnologías innovadoras permitió crear una arquitectura modular completamente nueva y optimizada para las características del modelo. A pesar de que la carrocería es más grande y más rígida, la auto pesa 123 kg menos que la generación anterior, lo que contribuye mucho para los avances en la conducción y a la economía de combustible.

Este SUV estrena un nuevo motor Turbo de 130 HP que entrega un torque de 190NM desde las 2.000 RPM. All New Tracker Turbo esta acoplado a una trasmisión manual de 5 velocidades o bien, a una caja automática de 6 velocidades. Todas las versiones de este nuevo modelo, cuentan con este motor de última generación.

“El motor de All New Tracker Turbo forma parte de la nueva familia de motores 100% Turbo que brindan lo último en tecnología y eficiencia energética. Con el nuevo motor turbo alcanza economías de combustible accesibles al consumidor logrando hasta un 24% de reducción de consumo de combustible comparado con su modelo anterior. Es importante recalcar que nuestro vehículo dentro de las pruebas de confiabilidad supero las expectativas. Pues si sumamos todas las pruebas realizadas, podríamos decir que se podrían completar hasta 75 vueltas al mundo de pruebas de calidad para llevar tranquilidad y confiabilidad a nuestros consumidores”, afirmó Carlos Pesantes, Gerente de Producto de Chevrolet.

Nuevo Diseño con la más pura esencia de un SUV urbano



All New Tracker Turbo combina robustez, deportividad y elegancia, todo ello con mucha personalidad. Destaca su tamaño ya que el modelo creció sus dimensiones en el largo (+12mm) y en el ancho (+15mm), mientras que la altura se ajustó para mejorar la aerodinámica del vehículo.

“La nueva Tracker tiene la verdadera esencia de un SUV, con un conjunto armónico marcado por recursos de diseño que impactan y hacen que el auto parezca aún más imponente”, señala Oswaldo León, Gerente de Mercadeo de Chevrolet Ecuador. “Las nuevas proporciones, terminaciones y su perfil aerodinámico acercan este SUV a categorías superiores”, agregó.

El modelo impresiona porque llega con lo último en lenguaje de diseño de los SUV globales de Chevrolet con un aspecto tecnológico que se destaca en la parte frontal por los faros tipo proyector Full LED. Incluyen además un conjunto óptico con luces de conducción diurna (DRL) y un sistema de luz auxiliar para incrementar la luz al maniobrar y en las curvas.

Para el cliente que valora un toque diferenciado o quiere enfatizar la personalidad SUV de All New Tracker Turbo, se desarrolló cuatro kits de accesorios Chevrolet: Sport, Safety, Aventure y Elegance.

Amplio Interior, tecnológico y sofisticado

Las dimensiones exteriores más grandes combinadas con una mayor distancia entre ejes (+15mm) incidieron en un mejor aprovechamiento del espacio interior, lo que sumado a una particular combinación de formas, colores, materiales y texturas de la cabina de All New Tracker Turbo, dieron como resultado un ambiente extremadamente acogedor y de aspecto premium.

La consola central presenta el mismo revestimiento premium del volante con 7° de inclinación hacia el conductor que además incluye cargador de celular inalámbrico. Junto a la elegante palanca de cambios se encuentra los controles del aire acondicionado, los botones para trabar y destrabar las puertas y el botón para activar el sistema de estacionamiento automático EASY PARK del vehículo en la versión Premier.

All New Tracker Turbo llega con mucha tecnología y conectividad gracias al WIFI nativo, que ofrece una señal hasta 12 veces más estable y permite conectar hasta 7 dispositivos. La nueva pantalla Mylink 3.0 es de 8” con la tecnología AppleCar y Android Auto para proyectar y compartir tu música e información. Además de ofrecer la capacidad de conectar dos dispositivos por bluetooth simultáneamente.

La sensación de espacio interior y libertad adquiere otra dimensión con las ventanas laterales adicionales y la opción del techo panorámico, que han ampliado el área de visibilidad el auto hasta en un 15%. Tracker ofrece más espacio para ocupantes y equipaje (28% más capacidad de carga en el maletero comparada con su antecesora que incluyen 36 litros de capacidad de almacenamiento secreto, para los artículos más valiosos). Además, Tracker Turbo logra una capacidad volumetría de 1294L si abatimos los asientos posteriores.

Seguridad como prioridad

“La seguridad de All New Tracker Turbo continúa con el legado de Colorado y Onix, incorporando seguridad de 360° gracias a su sólida estructura, 6 airbags de serie, frenado automático en caso de emergencia, alerta en punto ciego y cámara trasera de alta definición que aplica según versión”, afirmó Carlos Pesantes, Gerente de Producto de Chevrolet Ecuador.

Efectivamente, la estructura del vehículo es más rígida. El modelo ahora cuenta con un porcentaje de acero de alta resistencia mayor y con una serie de tecnologías que contribuyen para que el vehículo tenga el equipamiento más completo en su segmento para proteger a los ocupantes del vehículo.

All New Tracker Turbo cuenta también con seis airbags, cinturones de seguridad delanteros con pretensores, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendiente de serie en todas las versiones, así como recursos altamente tecnológicos que optimizan el rendimiento y la performance del vehículo.

Otra novedad en el segmento es la opción del sistema de Alerta de Colisión con Frenado Automático en Caso de Emergencia para mitigar o incluso evitar accidentes. Un reciente estudio mostró que este tipo de tecnología es capaz de evitar hasta el 50% de las colisiones frontales de tránsito, entre los 8 y 80 km/h.

La tecnología OnStar estará disponible en todas las versiones con foco en dos pilares: seguridad y protección. En general, un sistema que acompaña a los 24×7 los 365 días del año.

All New Tracker llega al país en dos versiones turbo en: MT 5 velocidades y Premier con transmisión automática de 6 velocidades y en 6 diferentes colores para escoger: Azul, Negro, Blanco, Plomo, Plata y Rojo.

Es importante recalcar que este nuevo SUV cuenta con uno de los mejores costos de mantenimiento del mercado, cada 10.000 km gracias a nuestro aliado estratégico ACDelco, lubricante oficial de la marca Chevrolet.

El nuevo integrante de la familia, estará disponible en la toda la Red de Concesionarios Chevrolet a nivel nacional a partir del 21 de octubre en sus dos versiones, con una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros.

Precios:

• Tracker MT: $ 25.999

• Tracker AT: $ 29.999