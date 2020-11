‘Amor de calendario’ (Netflix): Tráiler de la nueva película romántica de Emma Roberts para antes de Navidad

No hay nada peor que quedarse sin cita en un día festivo. Ese es el punto de partida de la nueva película romántica de Netflix para antes de Navidad, Amor de calendario (28 de octubre), que tiene como protagonistas a Emma Roberts (American Horror Story, Somos los Miller) y Luke Bracey (Lo mejor de mí, Point Break).

Si estás enganchado al género, no te pierdes ningún largo de este tipo y quieres saber qué demonios es una ‘citavidad’, sigue leyendo y que no se te olvide ver su tráiler oficial.

Con guion de Tiffany Paulsen (Canguros en apuros, Nancy Drew) y dirección de John Whitesell (Esta abuela es un peligro 2, Riley y el mundo), la cinta sigue las vidas de Sloane (Emma Roberts) y Jackson (Luke Bracey), que odian por igual estar solteros en festividades. Y ya no es tanto tener pareja o no como soportar los comentarios y hasta los juicios de sus familiares. Como están hartos de sentarse a la mesa con niños y de padecer incómodas parejas de compromiso que no van a ninguna parte, los dos hacen un pacto de lo más curioso después de conocerse: ser la ‘citavidad’ del otro o, lo que es lo mismo, ser su más uno en todas las fiestas del año siguiente y además no tener relaciones sexuales. Que lo consigan sin enamorarse por el camino ya es otra historia completamente distinta.

“Es genial. Evitamos la estúpida presión y la crítica”, comenta Jackson en el tráiler. Pero la madre de Sloane, Elaine (Frances Fisher, Titanic, Ejecución inminente), desea que su hija encuentre a alguien con potencial y que no pierda el tiempo con ese rollo de ‘citavidades’, una forma de conocer gente y pasar el rato que la tía de Sloane, Susan (Kristin Chenoweth, Criando malvas, Embrujada), domina a la perfección. “Morirá sola en silla de ruedas y pañal”, bromea Elaine sobre su hermana en el primer adelanto.

Accidentes imprevistos, celebraciones absurdas, los primeros signos de que sienten algo el uno por el otro… Puede que sean los acompañantes ideales. ¿Pero funcionarán igual de bien como pareja? “No me puede gustar hasta que sepa si yo le gusto”, revela Sloane. Todos necesitamos la compañía perfecta… incluso si esta emula contigo el salto de Dirty Dancing (1987) y acabas por los suelos.