Anthony Fauci indicó que se necesita vacunar también a los niños para alcanzar la inmunidad de rebaño

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, ha dicho que la nación debe alcanzar una tasa de vacunación de aproximadamente el 80% para alcanzar la “inmunidad colectiva”. Para que esto ocurra deberán ser inoculados los niños, aclaró. Otros expertos en salud han dicho que dicha situación no se alcanzará hasta que el 90% de la población esté inmunizada. Sin embargo, Fauci advirtió: “Creo que deberíamos tener cuidado al casarnos con este concepto de inmunidad colectiva porque realmente no sabemos con precisión, para este virus en particular, qué es eso”.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas norteamericano dijo durante una audiencia en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado que los niños deberían incluirse en cualquier plan para conseguir ese rango colectivo. “No sabemos realmente cuál es ese punto mágico de la inmunidad de rebaño, pero sí sabemos que si vacunamos a la abrumadora población, estaremos en buena forma. En última instancia, nos gustaría y tenemos que tener hijos vacunados”, dijo Fauci.

En otro tramo de su exposición, Fauci además aleccionó a un senador que lo había señalado por usar mascarilla pese a estar inmunizado. “Quieres que la gente use una máscara durante un par de años más”, le reprochó Rand Paul. “Te han vacunado y desfilas con dos máscaras para lucirte. No puedes volver a obtenerlo, hay prácticamente un cero por ciento de posibilidades de que te contagies“, bramó el legislador durante la audiencia.

“Permítanme dejar constancia de que las máscaras no son teatro, las máscaras protegen”, dijo Fauci. El principal experto en enfermedades infecciosas dijo que al hablar de los riesgos de reinfección, como lo hizo Paul, es importante no descuidar la presencia de variantes que son un “juego de pelota completamente diferente”.

“Si te vacuno a ti o a mí contra el tipo salvaje (de coronavirus), obtienes un cierto nivel de anticuerpos que es específico para una cepa viral en particular”, dijo Fauci. “Si hay una variante en circulación, no necesariamente lo tienes (ese nivel de anticuerpos). Sin duda, tiene cierta inmunidad a los derrames, pero disminuye, de dos a ocho veces, la protección. Así que lo que estoy diciendo es que ahora circulan variantes“.