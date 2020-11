Billie Eilish anuncia su nueva canción, “Therefore I Am”

La gran triunfadora en las más recientes ediciones de los premios Grammy estrenará sencillo este jueves 12 de noviembre. Desde ya sus fans en todo el mundo esperan con ansias el avance de lo que será el próximo álbum de estudio de la artista.

Billie Eilish, la absoluta ganadora de los últimos premios Grammy, estrenará esta semana el sencillo “Therefore I Am”, una canción que podría ser el avance del sucesor de su aclamado disco “When we fall asleep, where do we go?”.

La canción parece tener una clara inspiración filosófica, desde el propio título (“Therefore I Am”, “Por lo tanto soy”) hasta su portada, en la que un busto blanco de estilo clásico se rompe en referencia a René Descartes, autor del famoso “pienso, luego existo”.