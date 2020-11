Brasil registra la tasa más alta de contagio de la covid-19 desde mayo

El Centro de Control de Epidemias del Imperial College, una institución científica de Londres, ha divulgado que Brasil alcanzó esta semana la tasa más alta de transmisión de la covid-19 desde mayo. El llamado ritmo de contagio (RT) llegó a 1,30 según datos del instituto, lo que significa que 100 personas infectadas transmiten la enfermedad a 130. La cifra se refiere a la semana que arrancó este lunes y es la más alta que ha detectado el College desde la semana del 24 de mayo, cuando era de 1,31.

Por el margen de error de las estadísticas británicas, el índice puede estar entre 0,86 y 1,45. Es decir: 100 personas infectadas contagian a un mínimo de 86 personas y a un máximo de 145. Según los analistas, un ritmo de contagio superior a uno significa que la enfermedad está avanzando, puesto que el enfermo infecta a más de una persona. Un RT inferior a uno indica una reducción de la velocidad de la tasa de transmisión.

Según el Imperial College, Brasil ha pasado cinco semanas seguidas, entre septiembre y octubre, con un ritmo de contagio inferior a uno. La tasa más baja se registró hace dos semanas (0,68), y coincidió con la semana en la que hubo un problema en el sistema de datos del ministerio de Salud que, según el organismo, provocó un retraso en la actualización de la pandemia. El lunes de la semana pasada el RT fue de 1,10. Según Sanidad, hasta este lunes, Brasil ha registrado más de seis millones casos confirmados y 169.485 muertes por covid-19. El país vive un aumento del promedio de fallecimientos durante los últimos días, llegando a 496 por día según el consorcio de medios de comunicación, un análisis elaborado a partir de datos oficiales de las secretarías regionales de salud, cifra un 50% más alta que la media desde hace dos semanas.

El mismo grupo registró el aumento considerable en el promedio diario de muertes en tres regiones: sureste (118%), centro-oeste (42%) y sur (19%). Los datos cuadran con las estadísticas del Observatorio de Síndromes Respiratorios de la Universidad Federal de Paraíba, que analiza el ritmo de contagio en los Estados brasileños. Según la UFPB, cuatro de los seis Estados con las tasas más altas son de las regiones sureste o sur: São Paulo (1,32), Paraná (1,28), Santa Catarina (1,25) y Río de Janeiro (1,23).

Alerta en los hospitales

São Paulo, región que ostenta el mayor ritmo de contagio de Brasil y en la que más crece la media diaria de muertes por semana, ha confirmado hasta la fecha 1.210.625 casos y 41.276 muertes por la covid-19. Los datos que el Gobierno presentó la semana pasada ya llamaban la atención: los casos, las hospitalizaciones y los fallecidos venían aumentando hacía dos semanas y ya eran los más altos en dos meses de registro. Lo que más le preocupa al equipo de sanidad del gobernador João Doria es la ocupación de las camas UCI del Estado. De acuerdo con las cifras que presentó el Gobierno, la tasa era del 47,4% en el Estado y del 55,2% en la región metropolitana de São Paulo. Ya es una ocupación un 17% superior a la de la semana pasada, que, a su vez, era un 18% más alta que la anterior. “El virus no se detiene; acelera cuando no hay cuidados. No tengo nada en contra de los momentos de alegría, pero todos los días estamos perdiendo vidas en Brasil. Quienes quieran convivir, han de protegerse”, declaró Doria.

A pesar de minimizar algunas veces el riesgo de una segunda ola en el Estado al asegurar que la nueva crisis sanitaria europea está relacionada con el clima más frío del hemisferio norte durante esta época del año, el equipo de salud de Doria ha tomado medidas ante el aumento de casos. La semana pasada, el secretario de Sanidad, Jean Gorinchteyn, informó de la publicación de un decreto que impide el uso de cualquier cama UCI o convencional destinada a la covid-19 para otras atenciones de todos los hospitales, públicos y privados, y suspende las nuevas programaciones de cirugías electivas. El objetivo es reservar camas para la covid-19 frente a un posible aumento.

“Tenemos que entender cómo se comportará la curva. Este decreto nos da tiempo para analizar y tomar medidas más definitivas”, justificó Gorinchteyn. Este lunes, el secretario volvió a decir que “aún se están introduciendo algunos datos en el sistema para que podamos analizarlos y, luego, crear medidas de forma más efectiva”.

São Paulo no es un caso aislado. La tasa de ocupación de camas UCI con pacientes con coronavirus en el Sistema Único de Salud (SUS, el sistema público sanitario brasileño) llegó al 92% en la ciudad de Río de Janeiro el domingo. Es la ocupación más alta desde el 12 de junio de este año, según la Secretaría Municipal de Salud, informó el medio Agência Brasil. La ocupación de las camas de cuidados intensivos, que llegó a caer hasta el 59% a mediados de agosto, giraba alrededor del 80% desde principios de noviembre. Aun así, el Gobierno de Río descarta, por el momento, aumentar las restricciones sociales, pero ha anunciado que va a aumentar el número de camas. El Estado de Ceará, cuyo sistema de salud también se vio presionado el primer semestre, también vive un repunte. En la región conocida como Sertão Central la tasa de ocupación es del 90%.

El país aún sigue con una frágil coordinación nacional de la crisis sanitaria, pese a tener uno de los sistemas de salud públicos más robustos del mundo. El ministerio de Sanidad, dirigido por el general Eduardo Pazuello, muestra bajas tasas de ejecución presupuestaria. Esta semana, un reportaje del periódico O Estado de S. Paulo reveló que la cartera puede perder 6,86 millones de test de diagnóstico del nuevo coronavirus que caducarán entre diciembre de este año y enero 2021 y que se encuentran almacenados en el ministerio. Este martes, la comisión del Congreso Nacional que sigue las medidas del Gobierno contra la pandemia aprobó una petición para que Pazuello explique este episodio a los parlamentarios en una sesión prevista para el 7 de diciembre.