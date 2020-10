Carapaz, nuevo líder de la Vuelta a España

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, se convirtió en la sexta jornada de la Vuelta a España como el líder de la competición. En el tramo de 146,6 kilómetros entre Biescas y Formigal, el español Ion Izaguirre (Astana) ha sido el vencedor.

Sin embargo, el ecuatoriano del equipo Ineos logró sacar una ventaja de 18 segundos sobre el inglés Hugh Carthy. Richard Carapaz, el mejor entre los favoritos, vio la debilidad de Primoz Roglic en el ascenso y dejó plantado al esloveno en los últimos kilómetros, perdiendo 43 segundos respecto a la “locomotora de Carchi”, quien se colocó líder de la general.

Segunda plaza para el británico Hugh Carthy (EF) a 18 segundos, tercera para el irlandés Dan Martin (UAE) a 20, cuarta ahora para Roglic a 30 y quinto es Enric Mas (Movistar) a 1.07. Ion Izagirre, protagonista junto a su hermano Gorka de la escapada del día, entró en solitario en la meta de Formigal con un tiempo de 3h.41,00, por delante del canadiense Michael Woods (EF) y del portugués Rui Costa (UAE).

El nuevo líder de la Vuelta a España 2020, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), dijo al final de la etapa en la que se vistió con la camiseta roja que, “bajando” el Puerto de Cotefablo, le ha “pegado algún sustitllo a más de alguno” de sus rivales por el triunfo final.

“He hablado con Andrey, no manejamos bien en el agua y la intención era bajar un poco rápido y ver como se presentaba de cara al final. La verdad es que le hemos dado algún sustillo a más de uno bajando y eso ha hecho animar también a Movistar a que se ponga de cara al final”, desveló el de Tulcán sobre de los momentos decisivos de la carrera.

“Conocía como era la etapa al final he dejado hacer a gente que estaba interesada y luego ha habido muchos ataque de otros corredores. Yo había calculado más o menos mi distancia y me he movido en el momento justo”, añadió.

Una vez puesto el maillot rojo, Carapaz se mostró partidario de “defenderlo”. “Todavía queda mucha vuelta y habrá que defenderlo, es un lujo poder defender un gran maillot”, dijo. Para Carapaz, su liderato es “una alegría muy grande” y una “recompensa” para el trabajo del Ineos”.

“Lo primero, una alegría muy grande. Hemos venido trabajando muy bien y sobre todo en la última semana hemos tenido muy buen desempeño. Hoy lo hemos intentado, nos ha salido muy bien y creo que es un premio y una recompensa para el equipo”, destacó.

Carapaz es compañero de equipo del británico Taoi Geoguegan Hart, quien este domingo le relevó como ganador del Giro de Italia conseguido por el ecuatoriano en 2019.