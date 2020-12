China, cada vez más aislada: crece el rechazo a Xi Jinping entre los líderes mundiales

Si Xi Jinping creyó que su plan para convertirse en el nuevo eje del orden global iba a resultar tan sencillo como lo fue al interior de China, estaba muy equivocado. A nivel interno, Xi logró en pocos años modificar la Constitución, terminar con las presidencias rotativas para convertirse en mandatario eterno y barrer con cualquier forma de disidencia en el Partido Comunista, donde hoy nadie se atreve a cuestionarlo. Pero muy diferente es lo que sucede en el exterior.

Es verdad que China pasó en un puñado de décadas de ser un jugador relativamente marginal a ser una pieza central del comercio y de la economía global, lo que incrementó exponencialmente su influencia política. Sin embargo, líderes mundiales que un lustro atrás recibían a Xi con honores y buscaban cooperar con él, sospechan cada vez más de sus intenciones y están tomando medidas decididas para ponerle un límite.

Estados Unidos se puso a la vanguardia de ese giro, especialmente tras la asunción de Donald Trump como presidente, en enero de 2017. Pero ahora lo están siguiendo las otras grandes potencias, y no siempre occidentales. Ya no sólo Washington buscar frenar el acceso chino a los clientes, la tecnología y la infraestructura sensible. Todos están tomando medidas en esa dirección.

Hasta Australia, un país que depende económicamente de China, se convirtió en uno de los primeros países en bloquear a Huawei en su territorio y en pedir que se investigue la —como mínimo— negligencia de China en el manejo inicial del brote de coronavirus. También la India de Narendra Modi, que no es precisamente un promotor de la democracia liberal que pregona el mundo libre, es cada vez más firme en su rechazo a China y está ampliando la cooperación militar con Estados Unidos y sus aliados para contener el avance de Beijing sobre sus disputadas fronteras.

Europa, incluso cuando amplía el intercambio comercial con China, ha instalado nuevas barreras para las adquisiciones por parte de fondos chinos, que parecen ávidos de adueñarse de las principales compañías del continente. Y también está restringiendo la penetración de la tecnología china, dado que los intereses privados son inseparables de los militares en ese país.

Al mismo tiempo, el mundo aumenta busca aumentar la presión sobre un régimen cada vez más represivo. Por caso, ante el drástico recorte de las libertades en Hong Kong, los países de la Unión Europea apoyaron unánimemente las sanciones, algo que hace apenas unos años era impensable. También crecen los cuestionamientos a las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen en Xinjiang contra la minoría uigur. Son solo algunos ejemplos de una tendencia creciente a ver a China como una amenaza que debe ser contenida.