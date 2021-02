CNE tiene diez días para entregar resultados oficiales

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó hoy que la Ley les otorga diez días para poder entregar los resultados oficiales de las elecciones y en ese plazo cumplirán de “forma transparente” con ese cometido, tal como se ha llevado hasta ahora todo el proceso.

Indicó además, que para poder transparentar las cifras deberán esperar el escrutinio de todas las actas, incluidas aquellas que poseen novedades.

Respecto a este tema, indicó que hay un millón 300 mil votos pendientes en al menos 5533 actas, por lo que no se puede proclamar aún quién irá en la papeleta de segunda vuelta junto al candidato Andrés Arauz. “Cada voto cuenta, hemos visto que en otras elecciones dignidades han ganado por uno, cinco o veinte votos.

Mientras cada uno de ellos no esté contabilizado no daremos resultados oficiales”, sostuvo.

Precisamente por eso, cada una las actas pendientes será revisada como manda la Ley, dijo Atamaint, e invitó a los representantes de los partidos políticos y medios de comunicación a participar activamente en la revisión de los documentos electorales.

Explicó que existen casos en los que no hay firma, no se ha realizado las sumas de forma correcta y eso se subsanará durante el proceso de revisión. Dejando siempre abierta la opción para que los partidos que no se sientan conformes puedan subir su queja al Contencioso Electoral, lo que obviamente alargará los tiempos de entrega de resultados.

A pesar de ello, Atamaint dijo que espera que el proceso continúe como hasta ahora, con normalidad y se puede avanzar según lo establecido en el calendario electoral.

Respecto de las denuncias del candidato presidencial Yaku Pérez, sobre un posible fraude, comentó que todos tienen derecho de expresar su inconformidad, de defender cada uno de los votos pero sobre todo de participar activamente en la revisión de las actas para evidenciar que este ha sido un proceso transparente.