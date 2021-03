Comité Nacional de Pachakutik definirá el próximo martes su posición frente a la segunda vuelta electoral

El próximo martes 23 de marzo, el movimiento Pachakutik instalará en Quito el Consejo Político Nacional para definir su posición frente a la segunda vuelta electoral.

Así lo anunció el dirigente de Pachakutik de Pichincha, Max Hidalgo, quien ayer reunió a la dirigencia a nivel provincial y resolvió impulsar el voto nulo en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 11 de abril.

El dirigente indicó que en la reunión del próximo martes a las 09:00, se dará a conocer las razones por las cuales Pachakutik Pichincha no apoyará a ninguno de los candidatos presidenciales finalistas a la segunda vuelta: Andrés Araúz (CD-CFS) y Guillermo Lasso (CREO-PSC).

Según el dirigente Hidalgo, Pachakutik no confía en el actual Consejo Nacional Electoral y que no queda duda que existió un fraude en la primera vuelta, que no dio paso al pedido de reconteo y además luego de un acuerdo verbal con el candidato presidencial Guillermo Lasso.

Que no pueden presentar un respaldo a los candidatos Arauz y Lasso porque a su criterio ellos han sido beneficiarios de la política del actual gobierno, y que por esa razón el movimiento Pachakutik Pichincha plantea el voto nulo amparado en la Constitución Política y en el Código de la Democracia.

Hidalgo explicó que no pueden apoyar al candidato Arauz, porque han vivido procesos de persecución y que hasta ahora no se terminan los juicios en contra de 671 personas por la protesta social; cómo podemos confiar en un gobierno de esos y además que está relacionado con esa delincuencia institucionalizada y la corrupción.

Respecto a Guillermo Lasso manifestó que no ha tenido un comedimiento en esta crisis económica de las familias, pues ahora como candidato anuncia que bajará los intereses de la banca, y por qué no nos deja de perseguir en el cobro de deudas; no es que se quiere pagar sino que la situación económica es difícil, dijo.