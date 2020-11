Cómo saber si te están robando la conexión del WiFi sin darte cuenta

Los fallos en una red WiFi pueden deberse a una amplia variedad de razones. Desde un simple problema de conexión, hasta una mala ubicación del router. Sin embargo, cuando notamos que la velocidad de internet no es la esperada, también es posible que alguno de nuestros vecinos haya conseguido acceder a la conexión y la esté utilizando sin permiso.

Algo que no solo perjudica al rendimiento de nuestros dispositivos en la red, sino que también puede suponer un riesgo para la ciberseguridad. «Una configuración inadecuada de nuestra red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos», dicen desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).

Trucos para averiguarlo (y evitarlo)



Hay formas, más o menos complicados, de descubrirlo. Una de ellas pasa por el empleo de alguna aplicación. «Existen aplicaciones que permiten a cualquier usuario acceder sin problemas a la lista se equipos conectados. Una de ellas es Who is on my wifi», explican desde Movistar.

También es posible comprobarlo abriendo un navegador con la dirección específica del WiFi (generalmente, 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y ver todos los movimientos. Si aparece en el listado un dispositivo que no es nuestro, ahí tiene la razón. El problema de que alguien sin nuestro permiso acceda al router, más allá de perder velocidad, es que una configuración inadecuada de la red inalámbrica «puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos», apuntan en un comunicado expertos de la Oficina de Seguridad del Internauta.

Desde el organismo también se recomienda realizar una pequeña prueba muy simple y algo rudimentaria para descubrir si alguien está robando la conexión: «Una de las formas de saber si alguien está utilizando nuestra WiFi es apagar completamente todos nuestros equipos y comprobar el parpadeo de las luces del router. Si continúan parpadeando es posible que otras personas estén utilizando nuestra conexión sin nuestro consentimiento». Sin embargo, en estos tiempos del «Internet de las cosas», en los que casi todos los dispositivos electrónicos hacen uso de internet, resulta muy sencillo que al usuario se le pase desconectar alguno. Por lo que esta prueba debe ser complementada por el resto.

Desde la operadora Más Móvil apuntan, por otra parte, que también existe la posibilidad de que la red del vecino esté interfiriendo en la del usuario: «Si nuestros vecinos cuenta con un router en su casa, puede provocar que los canales de frecuencia sean similares y esto provoque que en ambos casos nos veamos asignados a una velocidad menor en nuestro WiFi».

En caso de duda, Movistar también recomienda realizar cambios en la contraseña. Asimismo, recuerdan que el «password» con el que viene el WiFi de fábrica debe ser cambiado por el particular en el mismo momento en que lo instala y conecta: «Si esta no se modifica corremos graves riesgos, pues el intruso podría tener acceso al panel del control de la wifi y tomar el control de nuestra red. En ocasiones, simplemente viendo la interfaz de inicio del router, se puede averiguar qué usuario y contraseña tiene por defecto haciendo una consulta en un buscador».