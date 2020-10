Covid-19: los anticuerpos disminuyen rápidamente después de la infección

Un estudio afirma que la inmunidad al covid-19 puede ser de corta duración y arroja nuevas dudas sobre la idea de que una población pueda desarrollar la inmunidad colectiva de forma natural

Los resultados del estudio REACT-2, difundidos ayer por investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido), son una nueva evidencia que muestra que la inmunidad al covid-19 puede ser de corta duración y arrojan más dudas sobre la idea de que una población pueda desarrollar la inmunidad colectiva de forma natural.

El estudio sugiere que la respuesta del sistema inmunológico al virus es similar a su reacción a la gripe y otros coronavirus como el resfriado común, que se pueden contraer anualmente.

«Es un nuevo contratiempo para la idea de que la inmunidad colectiva se puede lograr mediante la inmunidad natural», dijo Helen Ward, profesora de salud pública en Imperial y coautora del estudio.

Los datos van en la misma línea de otros estudios publicados en China, Reino Unido y EE. UU., que encontraron que los niveles de anticuerpos de las personas que había tenido covid-19 disminuyeron dos meses después de la infección.

En este caso, el equipo del Imperial College descubrió que el número de personas que dieron positivo en anticuerpos se redujo en un 26% entre junio y septiembrene comparación con los datos obtenidos entre junio y julio.

Por ello, aseguran que la inmunidad parece estar disminuyendo y existe el riesgo de reinfección.

Hasta ahora, más de 350.000 personas en Inglaterra se han realizado una prueba de anticuerpos como parte del estudio REACT-2. En la primera fase, a finales de junio y principios de julio, alrededor de 60 de cada 1.000 personas tenían anticuerpos detectables. Pero los nuevos datos, de septiembre, indican que solo 44 de cada 1.000 personas tenían anticuerpos.

Además, la reducción fue mayor en las personas mayores de 65 años y en aquellos sin síntomas.

El informe muestra también que el número de profesionales de la salud con anticuerpos se mantuvo relativamente alto, lo que los investigadores interpretan que puede deberse a la exposición regular al virus.

Pero esto no quiere decir, forzosamente, que no se esté protegido frente a una nueva reinfección, porque a día de hoy no se sabe exactamente qué significa la caída de anticuerpos para la inmunidad. Hay otras áreas del sistema inmunológico, como las células T, que también pueden desempeñar un papel.

Sin embargo, los investigadores advierten que los anticuerpos tienden a ser muy predictivos de quién está protegido.