Cristiano Ronaldo recibió un llamado para abandonar la Juventus y volver a la Premier League

Esta semana la prensa italiana adelantó que la Juventus tiene decidido desprenderse de los servicios de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. La postura estaría tomada y no se debe a un descontento con el delantero, sino a un tema netamente económico, por lo que de inmediato aparecieron posibles destinos a los que podría emigrar.

Uno de estos clubes es el París Saint-Germain (PSG), que según su director deportivo, Leonardo, existe la posibilidad de incorporar al goleador portugués: “Hoy en el fútbol no sabemos qué va a pasar. Quizás mañana se despierte y diga que quiere ir a jugar a otro lado”. El directivo aclaró que el conjunto francés “entra en ese círculo” de clubes que son financieramente capaces de contratar a CR7, por lo que no lo descartan: “En el próximo mercado de transferencias tenemos que prepararnos por si surge esa posibilidad y eso es lo que hacemos habitualmente. Tenemos nuestras prioridades, nuestras listas, pero algo imprevisto puede pasar”.

Sin embargo, el PSG no es el único que puede y quiere abrirle las puertas a cristiano. Según información publicada por el periodista argentino Christian Martin, uno de sus ex equipos también está en carrera: “Nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaría si él lo pide”. Más allá de esa información no hay mayores detalles, por lo que se desconoce qué tipo de propuesta está preparando el conjunto rojo para repatriar al número 7.