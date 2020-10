Cristiano sigue siendo positivo en covid y no jugará contra el Barcelona

Cristiano Ronaldo no jugará contra el Barcelona. La última prueba de coronavirus, realizada este mismo martes, ha arrojado un resultado positivo, por lo que el futbolista portugués no podrá estar presente en el partido de mañana. A pesar de que el siete de la Juventus lleva varios días asintomático y han pasado dos semanas desde su primer positivo, el protocolo de la UEFA dicta que si el test no es negativo, el jugador no estará disponible para su entrenador.

Aunque había cierto optismismo por el hecho de que Cristiano estuviera en perfectas condiciones, finalmente Andrea Pirlo no podrá contar con su estrella. “Creo que debemos esperar el resultado, ha hecho el test y por la noche tendremos el resultado definitivo”, había dicho esta misma tarde Pirlo en la rueda de prensa organizada en el Juventus Stadium de Turín.

“Esperemos el resultado del test. Si es negativo, veremos lo que hacemos. Pero antes hay que recuperarle. De momento todo está en el aire. Cuando tengamos el resultado decidiremos”, agregó el técnico italiano. “No es fácil jugar después de quince días de inactividad, veremos. Esperemos tener este problema”, afirmó Pirlo.

Su ausencia impide el reencuentro los dos astros del siglo XXI, Leo Messi y Cristiano, quienes podrán medirse en el partido de vuelta del Camp Nou.