Dayanara, sobre polémica por canción ‘El desquite’: No les cortemos las alas a nuestros propios artistas

En cuatro días, el video oficial del sencillo El desquite, de la cantante ecuatoriana Dayanara, ha logrado un millón de reproducciones en YouTube (registra 1′240.255 visualizaciones hasta el cierre de esta edición). Y desde su estreno en las plataformas digitales, la controversia por incluir la frase ‘Y la culpa no era mía’, que también es parte de la canción Un violador en tu camino, del colectivo interdisciplinario Las Tesis, de Chile, ha dividido la opinión en redes sociales. Unos la apoyan y otros critican su producción, por clasificarla, según se lee en mensajes de internet, como una burla a la lucha de los movimientos feministas.

¿Qué dice la artista ecuatoriana al respecto?

Dayanara sostiene que ‘antes de usar la palabra plagio tenemos que saber y empaparnos de lo que realmente es plagio’.

“La palabra plagio para emplearla necesita cierta cantidad de compases, tener el mismo tempo, tener cierta cantidad de palabras utilizadas en similitud para poder llamar plagio, y en absoluto El desquite lo es, lo único que puse dentro de esta canción ‘Y la culpa no era mía’, no usé nada más y de ahí que obviamente han querido darle este contexto que yo digo ‘y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía’ y hasta ahí no es la canción, la canción. La canción dice: y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía, la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel. Eso es lo que dice completita y creo que así hay que leerla, porque si obviamente se leen las dos líneas así se malinterpretan”, sostiene.

La cantante afirma que desde el inicio de su carrera como solista se ha presentado como partidaria de la lucha por los derechos y la defensa de la mujer.

“Siempre lo he expresado, no es un doble discurso, desde mi primera canción Pobre y triste siempre he sido pro a la igualdad, pro a la mujer, y en decir las cosas por medio de mis canciones, en el género del reguetón, que sí es un género bastante controversial, pero en lo absoluto ha sido tomado como burla, que en su momento soy consciente, lo vi, fue tomado para memes, para maneras ofensivas, se burlaban directamente del himno, jamás lo he hecho así. Yo lo usé en una canción que desde mi lado lo que pensé fue ok, les estoy dando una nueva canción a las chicas para disfrutarla”, sostiene.

La guayaquileña afirma además que “ni siquiera es una estrofa, es el pequeño fragmento de algo chiquito, son seis palabras que por lo tanto en lo absoluto es considerado eso como plagio, ni burla, en lo absoluto, yo no estoy hablando de la violencia, de los asesinatos, de la denigración hacia una mujer, jamás, entonces creo que lastimosamente como artistas nos vemos expuestos a un público que nos quiere mucho, así como también está este público minoritario en que van a querer irse a un extremo, tergiversando el concepto de una canción para que se genere todo este odio en algunas personas, este linchamiento mediático”, puntualiza.

Dayanara menciona también que esta situación la ha entristecido porque como artista lo que más quisiera es un total respaldo del público. “(…) En la mayoría de comentarios que gracias a Dios expresan su pensar, su pensamiento es si fuera un artista internacional el que quizás exprese algo mucho más fuerte y que nos denigre, lo estaríamos bailando con toda la energía en una discoteca, pero como es una artista femenina ecuatoriana, le lanzamos palos con piedras para hacerle sentir de lo peor y que nos tiene que dar explicaciones, cuando en lo absoluto tengo por qué hacerlo”, dice.

Refiere además que en sus redes sociales y canciones se ha manifestado a favor de la protección a la mujer y de sus derechos. “Creo que nos olvidamos de mi primera canción Pobre y triste, El innombrable, cuando estuve en Viña (del Mar, en Chile) sin importarme nada, gritando en la Quinta Vergara que no fuera ni una mujer menos y que lucháramos por esa igualdad, por ese respeto, por esa libertad, y siempre me he mantenido en lo mismo. De ahí a que yo como artista me exprese de manera divertida, jocosa, a mi manera, eso es diferente. Pero el mensaje es el mismo y en lo absoluto es que insulto, como lo han querido hacer ver en las redes sociales”, señala.

¿Es acertado decir que hay un plagio?

De acuerdo con el abogado y doctor en jurisprudencia Lenin Duque, no existe un plagio, principalmente porque es una frase muy común y difícilmente debe estar registrada. “Debe coincidir exactamente letra y música para que exista una vulneración al derecho de propiedad intelectual”, advierte.

Sin embargo, menciona que “si está registrada esa letra, ella no pudo haberla utilizado, porque las frases también se registran, en el caso de ella (Dayanara), la está vendiendo como parte de su canción y si las chicas del colectivo chileno tienen registrada la letra, ella no puede usarla, es una frase de una canción y se puede registrar absolutamente toda la canción, eso significa todas sus frases pueden ser registradas y si está registrada, ella no pudo utilizar esa letra y va a tener que dejar de cantarla”, explica.

Duque refiere también que en el caso de que la letra del tema del colectivo Las Tesis no esté registrada como propiedad intelectual y lo hagan ahora, “no le pueden reclamar porque la ley no es retroactiva, no puede ser para lo anterior”.

Sobre el respaldo a su propuesta musical

“Yo me siento agradecida a ese público fiel, que sí considero que tengo, esas mujeres que disfrutan de mis canciones, esas mujeres que disfrutan que se les diga sus cuatro verdades a los hombres que a veces se lo merecen, y que lo bailen, que a la larga eso es para lo que un artista se esfuerza siempre cada que entra a un estudio de grabación, es con esa intención, que la gente la haga viral, que la gente la disfrute, que la gente la baile, pues creo que, gracias a Dios, es algo que se ha conseguido con El desquite, con esta canción jocosa y divertida que expresa esto de que si un hombre lo hace (ser infiel), una mujer tiene todo el derecho de hacerlo y pues, gracias a Dios, está siendo viral”, dice.

En redes incluso se han multiplicado los videos con el baile del tema, a manera de challenges (retos). “Como mujer, como artista ecuatoriana me hace sentir feliz de ver ese respaldo de tanta gente que me quiere y que me apoya, que me siguen, que están pendientes y que disfrutan sobre todas las cosas de mis canciones, que eso es lo importante”, añade.

“Yo creo que todo esto lo resumo en algo que he pensado estos días y es no les cortemos las alas a nuestros propios artistas, a nuestra propia gente, creo que tenemos un mal concepto de estar comparando constantemente porque no nos cerramos a la idea de tener un representante ecuatoriano, femenino, masculino, que tenga su propia identidad. Yo considero tener mi propia personalidad, identidad y estamos en un momento en que la mayoría de cosas están escritas o están hechas”, finaliza.

Opinión dividida en plataformas digitales

La canción escrita por Dayanara, Jonathan Estrada y César Franco cuenta con un grupo que los respalda y otro que los ataca.

La intérprete de Cupido indica también: “A veces olvidamos que detrás de este artista está este humano y verme dentro de tantos comentarios negativos, de tanta gente que expresaba su odio, la mayoría mujeres, sí me dolió bastante, no me dolía porque yo dijera que he hecho algo mal, sino el ver tanto odio de mujeres, porque creo que la lucha de nosotras, y digo nosotras porque soy mujer”.

Blasty, cantante ecuatoriano y productor del tema de Dayanara, asevera que le parece mal el cambio de contexto porque la canción no fue hecha con ese sentido. “(…) Creo que viene un poco (la polémica) de la falta de identidad de cuando alguien nacional rompe un esquema o hace algo, simplemente es una canción de diversión, es una canción para bailar, es un reguetón de empoderamiento femenino al fin del día (…). Cuando escribimos una canción no nos tomamos tan literal, cuando estoy narrando una historia, la canción tiene muchísimas cualidades, Jonathan y Dayanara llevaron la canción, la letra, yo participé como productor y con Juanse Piana también”, menciona.

María Emilia Vera, codirectora de Resistencia, colectivo feminista de arte multidisciplinario, asevera que su primera reacción ante el tema musical fue de malestar. “Creo que en el equipo de Dayanara trabajan principalmente hombres y esto no me consta, pero me suena a que tal vez ella no está siendo asesorada de la manera correcta. Creo que eso es un factor importante porque ella tiene responsabilidad, claro que sí, sobre lo que pasa en su carrera, sobre las decisiones que se toman, sobre lo que ella sale a decir, pero como bien sabemos, en la vida de un artista hay todo un equipo por detrás, generando situaciones y me parece que es una decisión tan insensible o tan ignorante frente a ciertos temas”, argumenta.

“Creo que definitivamente hay un tono de enojo en general, porque esa es la reacción que se generó, en esta canción que ella está plagiando, copiando, como sea que lo queramos decir, es un himno que habla de violación, el 80% de los casos de violación en el Ecuador no terminan su proceso judicial, es decir que ni siquiera se le pone ningún tipo de cargo al violador, eso en el Ecuador y en Latinoamérica pasa también, es el mismo sistema, y es como un reclamo ante eso, ante un tema que es muy serio, muy sensible, muy doloroso, entonces creo que es un tema muy sensible el que ella tocó y con esto no digo que está bien combatir falta de respeto con falta de respeto, pero creo que es como una reacción que va un poco de la mano y está un poco al mismo nivel del tema con el que ella se metió y es un tema abusivo”, enfatiza.

Valeska Chiriboga, quien trabaja en organizaciones de derechos humanos y es parte del movimiento feminista de Guayaquil, considera que “como mujer feminista y activista creo que el uso de una canción que es tan simbólica, justamente por lo que representa, hablamos de que cuando pasó lo de Un violador en tu camino, en noviembre del 2019, fue un fenómeno mundial no solamente porque se viralizó, sino que también esto ayudó y es simbólico porque se convirtió en un himno para hablar de los abusos, del silencio, de la complicidad, de la revictimización hacia víctimas de algún tipo de violencia”.

Según Chiriboga, “muchas veces cae en este desconocimiento y en una ignorancia de no conocer realmente o bajo qué motivo se intentó hacer esta performance, más que esta performance, esta pequeña línea que ella usa en su canción y al mismo tiempo eso no significa, porque ha existido mucho alrededor de que es una canción que habla del empoderamiento femenino, eso no es lo que está mal, creo que es incluso digno de celebrar y de felicitar que más mujeres artistas se sumen al empoderamiento femenino y la libertad sexual de cada una de las mujeres, pero hay que tener cuidado también bajo qué modelos de empatía y de respeto tratamos estos temas y ahí sí creo que hay mucho que tomar en cuenta, y de introspección también por parte del artista (…). El hecho de que se viralizara tanto es porque hubo mucha indignación de que haya tomado este himno para hacer esta canción totalmente comercial y es totalmente entendible”.

