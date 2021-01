Donald Trump llamó a evitar manifestaciones violentas y pidió una transferencia de mando pacífica

El presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles a sus seguidores no incurrir en “violencia” ni romper la ley ante las múltiples informaciones que apuntan a posibles nuevas manifestaciones en los días previos y durante la toma de posesión del mandatario electo, Joe Biden, el próximo 20 de enero.

Luego de los disturbios en el Capitolio el pasado miércoles, Trump instó a la calma y afirmó que se oponía a cualquier tipo de violencia entre sus partidarios mientras el Congreso debatía su destitución por incitar a la insurrección.

“A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NINGUNA violación de la ley y NINGÚN tipo de vandalismo. Eso no es lo que yo defiendo, y no es lo que Estados Unidos defiende”, señaló Trump en una declaración publicada por la Casa Blanca.

Y añadió: “Hago un llamamiento a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”.

Trump ha mandado mensajes contradictorios sobre el asalto de sus seguidores al Capitolio: durante el ataque les describió como “gente muy especial”, pero después intentó distanciarse de ellos y condenar la violencia.

Este martes, Trump evitó asumir ningún tipo de responsabilidad por lo ocurrido y defendió como “totalmente apropiado” el discurso que dio antes del asalto al Capitolio, en el que instó a sus seguidores a dirigirse al Congreso para evitar que los legisladores ratificaran la victoria de Biden.