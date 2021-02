Donald Trump rechazó testificar en el juicio político por su rol en el asalto al Capitolio

“Le escribo para invitarle a prestar testimonio bajo juramento”, indicó el legislador Jamie Raskin en una carta al ex mandatario para que responda sobre las acusaciones expuestas en el marco del proceso de impeachment, que comenzaría la próxima semana. Los abogados del ex mandatario contestaron que no se presentará a declarar porque lo considera “un proceso inconstitucional”.

Los legisladores demócratas que actuarán como fiscales en el juicio político contra Donald Trump convocaron el jueves al ex presidente a que preste testimonio bajo juramento en el proceso que lo acusa de incitar el violento asalto al Capitolio el 6 de enero. Pero el ex mandatario respondió, a través de sus abogados y asesores, que no se presentará porque considera “inconstitucional” este procedimiento. “El presidente no testificará en un proceso inconstitucional”, dijo este jueves a la AFP Jason Miller, asesor principal de Trump. El legislador demócrata Jamie Raskin, que encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos ante el Senado, había enviado previamente una carta a Trump y sus abogados con el requerimiento de los encargados del juicio político.