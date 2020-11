EEUU aprobó el uso de emergencia del medicamento baricitinib contra el COVID-19

dades sanitarias de Estados Unidos aprobaron este jueves el uso de emergencia del medicamento baricitinib fabricado por el laboratorio Eli Lilly and Co, en combinación con el remdesivir de Gilead Sciences Inc, para el tratamiento de pacientes con COVID-19, según informó la agencia AP.

En efecto, el fármaco baricitinib para la artritis reumatoide puede bloquear la entrada viral y reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 cuyo estado va de moderado a grave, basado en una revisión de los datos de un ensayo clínico de pacientes hospitalizados patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

El ensayo, que involucró a 1.000 pacientes asignados aleatoriamente, mostró una reducción de aproximadamente un día en el promedio del tiempo de recuperación para los pacientes tratados con la combinación frente a los tratados sólo con remdesivir.

El baricitinib, que se vende con la marca Olumiant, es un medicamento oral aprobado por la FDA para tratar la artritis reumatoide activa de moderada a grave. Se trata de una forma inusual de la artritis que ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones, causando inflamación.