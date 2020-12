El CNE pospone por tercera ocasión la resolución sobre Justicia Social

La situación electoral del movimiento Justicia Social, que auspicia la candidatura presidencial de Álvaro Noboa, le está generando más de un contratiempo al Consejo Nacional Electoral (CNE).El organismo no se reunirá este 13 de diciembre de 2020 en sesión de pleno para analizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dispuso que se permita la inscripción de los candidatos de esta organización política.

La cita debía desarrollarse a las 18:00, pero desde el área de comunicación del CNE se informó que no habrá sesión. Este es el tercer intento fallido en 72 horasA diferencia de lo que sucedió el viernes y sábado, cuando solo acudieron al pleno la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y la consejera Esthela Acero, este 13 de diciembre se comunicó que el pleno estaba suspendido, posiblemente hasta mañana, aunque todavía no hay una nueva convocatoria.Las dilaciones empezaron a tener efectos en otras instancias. Hernán Ulloa, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitó a la presidenta de este organismo, Sofía Almeida, que convoque a una sesión extraordinaria para tratar sobre la demora que se ha producido en el CNE.Él envió una carta en la que pide que sea convocado inmediatamente ante el pleno del CPCCS el juez del TCE Ángel Torres para que amplíe sus declaraciones dadas a un medio digital acerca de las posibles razones por las que no se ha logrado instalar la sesión del pleno del CNE para tratar el caso de Justicia Social.