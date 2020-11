El COE de Guayaquil endurece medidas por el aumento de casos de covid-19; las UCI están al 95%

Es una alerta para Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri anunció que desde este miércoles 4 de noviembre de 2020 se reducen los aforos, se retoman medidas de control y se prohíben los eventos masivos para Navidad y Fin de Año. La razón es el aumento de defunciones y contagios por covid-19.

Desde mayo la mortalidad bajó drásticamente en el cantón. Hasta septiembre las estadísticas revelaban cero muertes por encima del promedio normal. Pero en los últimos 28 días, en promedio, han fallecido seis personas por coronavirus. Solo ayer, 3 de noviembre, hubo ocho decesos.

“Los seres humanos, todos nosotros, nos hemos convertido en transmisores silenciosos de una enfermedad. Si estas cerca de una persona sin mascarilla es muy probable que esa persona sea un transmisor sin síntomas y que te pueda contagiar e, inclusive, matar”, dijo Viteri.

La tasa de casos positivos, confirmados por pruebas PCR, pasó de 9.51 a 12.45 por cada 10 000 habitantes. En tanto que la tasa de contagio pasó de 1.2 a 1.36. “Cada persona en este momento que tiene covid puede contagiar a dos personas más. La tasa de transmisión subió”, advirtió la alcaldesa.

Las autoridades negaron que se trate de un repunte o una segunda ola de la enfermedad. Sin embargo, explicaron que se trata de un aumento sostenido que intentan controlar. Esto, principalmente, debido al aumento de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Hasta la semana pasada era del 85% y ahora se alcanza el 95%.

“Esto quiere decir, señores, que si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero, no hay camas UCI disponibles”, enfatizó Viteri.

Para contener el incremento de casos, el COE de Guayaquil dispuso:

La prohibición de expendio de bebidas alcohólicas durante 24 horas, de jueves a domingo y en los feriados.

Hoteles y salones de eventos solo podrán recibir a 60 personas; el horario de atención se reduce hasta las 22:00.

Están prohibidas las activaciones temáticas en los centros comerciales y se suspenden los eventos masivos por Navidad y Fin de Año.

Comercios y jugueterías podrán funcionar con un aforo del 50%.

Parques y malecones estarán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021. También se reduce el aforo del 75 al 50% de restaurantes y restobares.

Carlos Farhat, epidemiólogo y coordinador de Salud del Municipio, aseguró que una de las probables causas de este aumento sostenido se relaciona con el relajamiento de las medidas de bioseguridad durante el feriado del pasado 9 de Octubre. En cuanto a las salas UCI dijo que si el número de pacientes aumenta se podría ampliar los espacios, pero eso es algo que se quiere evitar.

