El éxito de Netflix ‘A todos los chicos’ destrozó mentalmente a su protagonista Lana Condor

Lana Condor tiene que despedirse del papel que la ha convertido en una actriz popular. Antes de dar vida a Lara Jean en la saga A todos los chicos, la intérprete participó en la saga de los mutantes de Marvel como Júbilo en X-Men: Apocalipsis. Su paso por el filme pasó bastante desapercibido y no repitió en la secuela Fénix Oscura. Pese a este revés, Condor encontró el éxito en Netflix de la mano de la saga que adapta las novelas de Jenny Han. Este 12 de febrero llega a la plataforma de ‘streaming’ de la gran ene el final de la trilogía titulado A todos los chicos: Para siempre, también con Noah Centineo como protagonista. No obstante, la actriz no guarda un buen recuerdo de su debut como Lara Jean en la primera entrega A todos los chicos de los que me enamoré.

“La película tuvo una acogida mejor de la que imaginé en sueños. Cambió mucho de mi vida de forma muy rápida”, recuerda Condor en Self.

El filme no fue el único proyecto por el que fichó la actriz por aquel entonces, también se unió a la serie Clase letal. Los dos trabajos supusieron un cúmulo de trabajo que no fue nada positivo para la intérprete. “Estaba diciendo que sí a todo porque es una oportunidad de una vez en la vida y quieres sacarle provecho y quieres sentir que lo estás acogiendo por completo”.

Tras un tiempo experimentando esa sensación, Condor decidió hablarlo con su equipo. “Estaba hablando al teléfono con mi equipo y tuve este momento en el que estaba llorando contándoles que no me sentía bien. Y todos se sorprendieron porque no era abierta con mis sentimientos. Nadie lo sabía. Cuando tuve esa conversación con ellos, fue como un nuevo comienzo. Ahora conozco el poder de compartir eso”, concluye.

A todos los chicos: Para siempre, la secuela de A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, cuenta con Michael Fimognari detrás de las cámaras. En esta ocasión, Lara Jean debe enfrentarse a una etapa complicada de su vida, pues el paso del instituto a la universidad no le será fácil. Ha sido rechazada en Stanford y un par de viajes le harán cambiar la visión que tiene de sus relaciones. También con Peter, su novio. ¿Cómo influirá esto a su romance? Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler.

