El Gobierno de Ecuador decreta nuevo estado de excepción, toque de queda y ley seca antes de festividades de Navidad y Fin de Año

Tras una reunión virtual reservada con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), el presidente Lenín Moreno anunció las nuevas medidas para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en Ecuador, luego de que en Reino Unido se identificó la circulación de una nueva cepa del virus.

Las medidas son:

Desde las 00:00 del 22 de diciembre los viajeros que arriben a Ecuador desde Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea deberán presentar prueba PCR con resultado negativo, tomada diez días previos a su arribo. Respeto a esta disposición, minutos después, el director del ECU 911, Juan Zapata citó la resolución del COE: “restringir el acceso al país de los ciudadanos nacionales y extranjeros que se embarquen en puertos y aeropuertos provenientes” de esos países.

Prueba rápida de antígenos in situ a cargo del Ministerio de Salud, en aeropuertos.

Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) durante cinco días para no residentes en Ecuador.

Los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir APO, durante diez días, a partir del arribo.

Declarar el estado de excepción por 30 días en Ecuador, aunque luego la secretaria general de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela, señaló que será focalizado, que podría ser en Quito, Guayaquil y Cuenca. Se espera el Decreto Ejecutivo con el detalle.

Toque de queda a partir de este lunes, de 22:00 a 04:00 del día siguiente, por 15 días. También regirá la ley seca (prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos) durante ese lapso

Restricción de circulación vehicular a nivel nacional.

Nuevos horarios de 08:00 a 20:00 y 50 % de aforo en centros comerciales.

Reducir aforo a 30 % en restaurantes y hoteles.

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran las playas del país.

Cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturnas.

Limitar reuniones a máximo diez personas, en los hogares, empresas, oficinas.

Prohibición de quema de monigotes en espacios públicos.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos señaló que las medidas son para precautelar la salud de los ecuatorianos. No se sabe si las vacunas ya existentes cubren esta variante del virus, pero tampoco hay evidencia de que no las cubra.

Zevallos aseguró que la tasa de contagios en el país es baja, en la semana del 11 al 17 de diciembre, solo tres provincias registran un porcentaje mayor a 1, estas son: Esmeraldas, Morona Santiago y Tungurahua. Santa Elena está en 1. No se registra demanda de camas en ningún hospital, hay disponibilidad de camas.

La primera semana de enero se evaluará lo sucedido en el mes de diciembre, señaló Juan Zapata, titular del ECU 911. “Es necesario el estado de excepción porque estamos tomando medidas restrictivas y para eso necesitamos la base legal”, agregó.

En septiembre existieron 5.518 aglomeraciones, en octubre subieron a 14.521, en noviembre se disparó al 334 %, y en diciembre a 366 %. Sobre fiestas: de septiembre a octubre subió 16 %, en noviembre subió al 45 %, y diciembre va en 33 %.