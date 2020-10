El Gobierno español decreta el estado de alarma y quiere prorrogarlo hasta el 9 de mayo

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Real Decreto de estado de alarma. Será la cuarta vez que se aplique en democracia, y la tercera en lo que va de año. En esta ocasión el objetivo es dar soporte jurídico a la necesidad de limitar la movilidad nocturna, lo que ha venido en denominarse toque de queda.

No será como en el mes de marzo, pero las medidas son drásticas. El Gobierno ha aprobado un decreto que entrará en vigor esta misma tarde. El presidente del Gobierno ha anunciado que desde el primer momento la autoridad delegada será el presidente de cada comunidad autónoma. En este sentido, el Real Decreto habilita a cada región a dictar el confinamiento perimetral de su región o de parte de ella.

El texto impone un toque de que queda en todo el territorio salvo en las Islas Canarias. Se instaura una limitación a la movilidad nocturna entre las once de la noche y las seis de la mañana. Aunque se va a otorgar un margen a las regiones para que puedan adelantarlo o atrasarlo una hora. Es decir, cada gobierno podrá decidir si anticiparlo a las diez de la noche o retrasarlo a la medianoche. Del mismo modo, cada presidente autonómico podrá decidir si adelante a las cinco de la mañana o retrasa a las 7 de la mañana el levantamiento de las restricciones.

Además, la intención del Gobierno es prorrogarlo durante seis mes. Aunque eso es una intención política que, por ahora, no es segura. El presidente ha anunciado que solicitará la prórroga este mismo martes y que quiere que se vote la prórroga esta misma semana una solicitud de extensión durante seis meses, hasta el 9 de mayo. Pedro Sánchez se ha comprometido a que procederá a su retirada si la situación mejora.

El Gobierno ha aprobado un texto que, como legalmente está previsto, solo tiene vigencia durante 15 días. Tendrá que ser el Congreso de los Diputados el que vote la extensión del mismo. El Ejecutivo quiere que el PP apoye esta extensión. Varias comunidades gobernadas por los populares, como Castilla y León o la Región de Murcia, han anunciado sus propias medidas de restricción de la movilidad nocturna. Como la Comunidad de Madrid. Pero son reacias a hablar del estado de alarma, ya que el PP ha estado durante meses demandando una reforma legal que evitase tener que recurrir a este mecanismo.

El estado de alarma se puede decretar durante 15 días por el Consejo de Ministros. Vencido ese plazo tiene que prorrogarse por el Congreso de los Diputados. En marzo el Gobierno optó por ir prorrogándolo con carácter quincenal. Pero la norma no especifica la duración de estas prórrogas.

Lo que sí está claro es que el Gobierno entiende que esta medida debe extenderse en el tiempo. Y no limitarse a 15 días como ha sucedido con el reciente estado de alarma limitado a la Comunidad de Madrid y que decayó ayer sábado. La duración de este marco excepcional no depende por tanto del Gobierno, sino que deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados con el concurso de la oposición. Al haber solicitado la medida el País Vasco y Cataluña, el Gobierno ya cuenta con apoyos necesarios para poder prorrogar el estado de alarma. Además cuenta con los 10 escaños de Ciudadanos que Inés Arrimadas ofreció el viernes. No obstante, el Ejecutivo quiere que el PP no esté en contra de esta aplicación. Formalmante lo han solicitado País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. Aragón y Canarias, gobernadas por el PSOE, no lo han solicitado pero lo apoyarán.