El Limonal, en el norte de Guayaquil, con alto índice de casos de COVID-19 e irrespeto a disposiciones

Municipio indicó que los sitios intervenidos son Socio Vivienda, Fertisa, Samanes, Alborada, Guasmo, etc.

Más de siete personas estaban aglomeradas este martes en exteriores de una de las tiendas en el sector El Limonal, en la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de la urbe. Pese a que esta zona está en el listado de la Mesa Técnica de Salud del Municipio de Guayaquil como uno de los sectores que presentan alto grado de contagio de COVID-19, muchos moradores no cumplen con las normas de bioseguridad como el uso correcto de la mascarilla, evitar aglomerarse en sectores comunes, entre otras.

El viernes pasado, residentes de la cooperativa Juan Pablo II, en El Limonal, al conocer que hay casos de COVID-19 y que uno de estos falleció, se pusieron alertas al ver que la propia familia organizó el velatorio en exteriores de la residencia.

Un morador contó que los vecinos se pusieron nerviosos al ver que se estaban montando las carpas para el velatorio, al que acudirían la familia y amigos de la víctima, y se crearía un foco de contagio.

“En un mes han fallecido dos personas en esa misma casa, de una misma familia. Incluso uno de ellos salió a reclamar y dijo que ya era el segundo fallecido”, contó un vecino y acotó que muchas familias sí están cumpliendo con las medidas en esa zona.

El doctor Carlos Farhat, coordinador de Salud del Municipio de Guayaquil y que estuvo en esa intervención, explicó que ya van al menos cinco fallecidos en ese sector por COVID-19 y que hay algunas familias que reportan casos sospechosos, por lo que se debe tener mucho control.

Allan Hacay, director de Riesgos del Municipio de Guayaquil, explicó que luego de conocer este caso se volvió a recordar que para víctimas de COVID-19 los protocolos de velatorios y entierros cambian: son normas vigentes que no se han modificado desde que inició la pandemia, como embalar el cuerpo, que el entierro sea lo más pronto posible, evitar sepelios para que no haya contacto con familiares, etc.

“Nunca perdió validez el protocolo para el manejo de cadáveres en casos de COVID-19 confirmados y sospechosos. Es por eso que igual se hace el llamado a las familias, a los operadores de servicios exequiales y cementerios: tiene que ser enterrado inmediatamente, sin velación ya que un familiar puede que también tenga el virus”, alertó Hacay.

En ese operativo actuó Justicia y Vigilancia, Dirección de Salud y la Jefatura de Control de Vectores y Epidemias. Omar Tovar Espinel, jefe de este último departamento, explicó que ante el llamado de la comunidad se acercaron al sitio con los brigadistas, para desinfectar tanto las viviendas en donde había casos positivos y donde se reportaron fallecidos como los exteriores de los predios de esa zona.

Detalló que fueron más de 20 viviendas en cinco manzanas las que se intervinieron con desinfección domiciliaria; en el resto del sector fue desinfección de autos, de parterres, entre otros sitios en común.

“Seguimos trabajando, recordamos a las familias las normas de bioseguridad, no queremos que haya más fallecidos, de corazón se lo pedimos. Vamos a seguir desinfectando, para que las familias estén seguras en sus domicilios”, manifestó Tovar.

Guasmo norte



Otro de los sectores que también presenta alto índice de casos es el Guasmo norte. Allí las brigadas del Municipio de Guayaquil recorren día a día el sector, que está compuesto por 26 cooperativas y precooperativas, como por ejemplo Casitas del Guasmo, 8 de Marzo, Los Jazmines, Los Cipreses, Urbasur, Eugenio Espejo, Brisas del Guayas, entre otras más.

El doctor Juan José González, jefe de brigada de ese sitio, explicó que, pese a tener un alto reporte de casos positivos y sospechosos, se ha logrado identificar a los infectados para que guarden su aislamiento de forma responsable.

Indicó que se les hace el chequeo médico y se dan a conocer todas las medidas de prevención al resto de la familia. Además, que cuando existe un caso con problemas respiratorios se lo lleva al Hospital del Día Kartódromo, del Municipio de Guayaquil, ubicado en ese mismo sector.

“Allí se le provee de aire en caso de necesitarlo; y si el caso se vuelve complejo, pues, se realiza la coordinación con el Hospital Bicentenario para darle un cupo y que sea tratado allá a tiempo”, explicó.

Expresó que en ese sector hay predisposición de la ciudadanía ante la visita de brigadas y que aún se lucha para que todos los moradores salgan a comprar con mascarilla y la usen de forma correcta en dicho lugar.