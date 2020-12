El miedo a un Brexit sin acuerdo vacía los supermercados británicos

El Reino Unido era ayer, y probablemente lo siga siendo durante muchos días, un país lleno de colas interminables. Por un lado, las de la gente fuera de los supermercados esperando su turno para comprar y, por otro, de camiones atascados en las fronteras.

El fin del período de transición del Brexit el próximo 31 de diciembre y la falta de preparación en las aduanas viene provocando desde hace tres semanas enormes filas de vehículos de transporte a ambos lados del canal de la Mancha. Por el puerto de Dover y la terminal del tren Eurostar en Folkestone pasan anualmente unos cuatro millones de camiones, y cientos de ellos están atascados varios kilómetros. La situación se ha generado por el miedo al desabastecimiento debido a las nuevas reglas pos-Brexit, al caos burocrático de los controles aduaneros, lo que ha llevado a que muchas empresas en el Reino Unido quieran aprovisionarse de productos de la Unión Europea antes de que la realidad de una frontera dura se imponga. A ello se suma que un número creciente de países han impuesto prohibiciones a los viajeros que llegan de territorio británico, debido a la preocupación por la cepa más infecciosa de coronavirus detectada en el país.

El golpe de gracia lo dio Francia, que decidió impedir el ingreso de camiones desde las islas británicas durante al menos 48 horas, algo que inevitablemente tendrá un «efecto devastador» en el suministro de alimentos y otros bienes de consumo en Gran Bretaña, advirtieron representantes de la industria, que, sin embargo, matizaron que el cierre de las fronteras es solo un problema añadido, ya que el verdadero quebradero de cabeza es la falta de un acuerdo pos-Brexit. Rod McKenzie, director de políticas de Road Haulage Association, aseguró al diario «The Guardian» que, con solo 48 horas, «la prohibición francesa tendrá un efecto devastador en la cadena de suministro», y explicó que «hemos visto en los últimos días colas en ambos lados del canal debido a las reservas del Brexit y la fiebre navideña, y ahora los cierres de fronteras significarán que todo, incluidos los suministros de alimentos perecederos, se verá afectado».

Logistics UK aseguró que hay mucha preocupación por el bienestar de los conductores, que no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas para comer o asearse, y se espera que la situación empeore a partir del 1 de enero, pero el primer ministro se defendió diciendo que solo el 20% de los envíos se han visto afectados, y que las cadenas de suministro de los supermercados están «fuertes y robustas».

Por su parte, el ministro de Transporte, Grant Shapps, instó a la gente a no viajar a Kent, e intentó suavizar las informaciones que hablan de un caos en la carretera, diciendo que las colas «de 500 camiones» se habían reducido ayer a solo «170».

Mientras tanto, fuentes del Gobierno declararon a la prensa local que el suministro de medicamentos esenciales, incluida la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid-19, continuaría llegando, y aclararon que hay planes de contingencia para utilizar otros ocho puertos listos para recibir suministros médicos críticos en caso de congestión por el Brexit.

Johnson intentó sin embargo echar balones fuera y culpar de la situación al cierre de las fronteras, cuando lo cierto es que los atascos llevan ya semanas, mientras la población hace acopio de alimentos. De hecho, las cadenas de supermercados llamaron a la calma, ya que el miedo a la escasez ha provocado que los estantes de estos centros se queden vacíos y que los proveedores online hayan colgado el cartel de agotado en muchos productos, y han establecido un máximo de unidades por comprador, tal y como hicieron en marzo durante el primer confinamiento debido a la pandemia. Johnson insistió, sin embargo, en que los problemas en la frontera solo afectan a «una pequeña parte» de alimentos y medicinas que ingresan al Reino Unido.

La tormenta perfecta

Y en medio de esta tormenta perfecta, cualquier acuerdo comercial entre Reino Unido y la Unión Europea «debe» estar aprobado antes del 31 de diciembre. Esa es la opinión inflexible del primer ministro, que ayer rechazó de forma tajante las peticiones de parlamentarios de su propio partido, así como del alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, para extender la negociación más allá del 31 de diciembre.

Según un portavoz de Downing Street, el premier descartó la idea de permitir que los parlamentarios ratifiquen un acuerdo comercial retrospectivamente porque el tiempo es demasiado corto, y dijo que los Comunes tendrían que votar sobre cualquier acuerdo antes de que entre en vigor. Algunos parlamentarios conservadores advirtieron ayer de que con el Reino Unido aún en plena pandemia y aislado por tierra, mar y aire, debería evitar a toda costa irse de la UE sin un acuerdo comercial. «Dejemos que continúen las negociaciones comerciales del Brexit. Estas están lejos de ser las condiciones ideales para determinar racionalmente nuestras condiciones futuras de prosperidad y seguridad. Si no hay un acuerdo para el año nuevo, hagamos lo mejor para el Reino Unido y pausemos el reloj», publicó en Twitter el tory Tobias Ellwood, exministro de Defensa.

Sadiq Khan, alcalde de Londres, dijo en un comunicado que la idea de dejar la UE sin un acuerdo comercial «era imprudente incluso antes del último aumento de casos de Covid-19», y aseveró que no se debería permitir que esto suceda. No obstante, no se mostró de acuerdo con él el lider de su partido, Keir Starmer, quien manifestó: «No quiero una extensión. Quiero el acuerdo. El primer ministro dijo que tenía un pacto listo para el horno…», y pidió al premier que cumpliera su promesa. «Sería mucho mejor para el Gobierno lograr que el acuerdo se pacte hoy, mañana o en algún momento de esta semana», afirmó.

También pidió una extensión del período de conversaciones la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que tuiteó: «Ahora es imperativo que el primer ministro busque un acuerdo para extender el período de transición del Brexit. La nueva cepa del Covid-19 y sus diversas implicaciones significan que nos enfrentamos a una situación profundamente grave, y exige nuestra atención al cien por cien. Sería inconcebible agravarlo con el Brexit».