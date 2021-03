El Nacional debe pagar USD 286.457 para poder debutar en la Serie B

El debut de El Nacional en la Serie B está en riesgo. El cuadro criollo fue notificado que está suspendido por deudas con cuatro acreedores. Así se evidencia en la carta que fue enviada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y dirigida a Fred Larreategui, presidente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha (AFNA).

El documento estableces que la dirigencia criolla deberá cancelar USD 286 457, 45 antes de su primer juego en la Serie B frente al América de Quito, pactado para el 17 de marzo del 2021.

La carta pide “Notificar la suspensión al Club Deportivo El nacional con los valores actualizados a la fecha”. Estas son las obligaciones pendientes:

AFNA: (una sola cuota) USD 175 727, 98

Ramiro Salazar (Rodriguez, Lara, Silvai): (cuotas 1, 2,3 / 4) USD 97 500

Eduardo Favaro Carbajal: (cuota 5 /10) USD 6 924, 47

Pablo Amaya Torres: (cuotas 1,2,3,4/4) USD 6 305

Esta no es la primera vez que el equipo es suspendido por deudas. De hecho, en la temporada 2020, en la Serie A, no se presentó a un cotejo tras no cancelar o llegar a un cuerdo de pago con sus entonces acreedores.