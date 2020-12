El ocaso de Colo Colo: el campeón chileno de la Libertadores, a punto de descender

Colo Colo, el único equipo de fútbol chileno en haber ganado la Copa Libertadores de América, está a punto de descender de la primera división del fútbol del país andino. El club nunca había estado en una situación igual, por eso tanto hinchas como ex jugadores apuntan sus críticas a los dirigentes. Aseguran que se trata de un grupo de empresarios que más preocupados por sus propios conflictos internos que los del equipo.

Es evidente que los ánimos están más que caldeados entre los hinchas de Colo Colo. Críticas al juego, a la entrega y sobretodo, a la gestión. Una mañana en el estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul, en la capital de Chile, bastó para formar una imagen sobre el ánimo de los partidarios.

Uno de ellos, no obstante, se mostró esperanzado: “Colo Colo no va a descender. El equipo no está pasando por el mejor momento anímico, por eso ahora hubo que apuntar a lo psicológico trayendo de vuelta al Mago (Jorge Valdivia)”.

En efecto, el regreso del exitoso jugador busca generar un impacto anímico. Dada su condición de referente, la directiva del club busca que con su llegada también se recupere algo de la mística.

No obstante, otros no creen que eso alcance. Luís Arce (54), un fanático acérrimo, expresó:. “Mira, lo de lo anímico y la mística es hasta por ahí no más. Colo Colo tiene a Esteban Paredes que es un referente, pero la edad le juega mal porque ya es un jugador que le ha entregado mucho al club. Se lesiona más fácilmente por lo lógico de la edad ¿me entiendes? Entonces ahora traen al Mago Valdivia y resulta que ya llegó lesionado, entonces el problema pasa por la mala decisión de los directivos, la pugna de poder que tienen le pasa la cuenta al club completo porque se preocupan más de solucionar los problemas que tienen entre ellos, que buscar soluciones y salidas al mal momento que estamos atravesando”, aseguró.