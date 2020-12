España realiza su primer trasplante de útero con una donación en vivo entre hermanas

Un equipo de médicos del Hospital Clínic de Barcelona realiza esta controvertida intervención sin la luz verde de la ONT.

Dos hermanas, la pequeña nació sin útero y deseaba ser madre biológica; la mayor ya había tenido hijos y no quería tener más. Ambas han protagonizado el primer trasplante de útero que se realiza en España y en el sur de Europa, una intervención aparcada durante años en nuestro país por el debate ético y social que planteaba. La cirugía, según ha podido saber ABC, se realizó el pasado 5 de octubre en Barcelona por un equipo de cirujanos y ginecólogos del Hospital Clínic.

La intervención fue un éxito. Tanto la donante como la receptora se encuentran en buen estado, no ha habido rechazo y el nuevo órgano ha empezado a funcionar como se esperaba. La mujer trasplantada ya ha tenido su primer ciclo menstrual y cuenta con varios embriones a la espera del momento óptimo de ser implantados para cumplir su sueño de ser madre.

Pero lo que debería ser una gesta quirúrgica que celebraría el Ministerio de Sanidad en un año en el que las buenas noticias escasean, se ha visto empañada por un enfrentamiento entre la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y su filial en Cataluña, la Organización Catalana de Trasplantes (Aocatt). Este trasplante pionero se realizó solo con la autorización de la institución catalana y del comité de ética del hospital. No se hizo a espaldas de la ONT, aunque no hubo luz verde de la institución nacional, motivo por el que aún no se ha presentado públicamente.

Cataluña, pionera

Cataluña estaba decidida a ser pionera. Hace un año el jefe del servicio de Ginecología del Hospital Clínic, Francisco Carmona, anunció en una entrevista a ABC Salud que 2020 sería el año del primer trasplante de útero. «Tenemos un equipo muy bueno de anastomosis vascular, un urólogo de los mejores con una gran experiencia en trasplantes vivos, así como una paciente y una receptora idónea. Pese a los dilemas éticos, a la ONT le va a costar mucho decir que “no” con el caso que le presentaremos», contaba entonces a este periódico. El urólogo experto al que se refería el ginecólogo del Clínic es Antonio Alcaraz, uno de los referentes en España en cirugía robótica y mínimamente invasiva y con una gran experiencia en trasplante renal.