Fabián Bustos: Dar la vuelta en Casa Blanca es lo más importante que hemos logrado

El DT de Barcelona SC Fabián Bustos reconoció este lunes que el logro más importante que ha conseguido desde que asumió el banquillo torero fue dar la vuelta olímpica en Casa Blanca. Los amarillos cosecharon su 16.ª corona nacional tras derrotar por 3-1 en penales a Liga de Quito, el pasado 29 de diciembre.

“Lo más importante que hemos logrado es dar la vuelta olímpica en Casa Blanca, es lo mejor, nunca se pudo conseguir nada ahí. Para mí la historia no existe más (el invicto de 23 años), porque diste la vuelta olímpica en una cancha difícil sobre un rival difícil. Hablamos muchos lo que sería esa final, sabíamos que no lo íbamos a perder”, ponderó el estratega argentino en diálogo con radio Huancavilca.

El técnico bicampeón del fútbol ecuatoriano también se refirió a las críticas que recibe: “Aprendí lo que es Barcelona, las críticas van a estar, no me acostumbro porque pondero la objetividad. Tengo una granada con un seguro en la mano, porque el club es así. Hemos batido récords de local, hace 18 años no se jugaba dos veces seguidas la Libertadores y eso no se resalta, se escucha más que jugamos con doble cinco”.

Sobre las claves para conseguir el título, Bustos señaló que Barcelona es ‘un equipo duro’ y estaban ‘convencidos de que serían campeones’.

“Si analizamos el partido ellos estuvieron algunos minutos mejor, pero nunca estuvimos muertos. Todos estaban convencidos de que seríamos campeones. Nunca nos dábamos como derrotados. Muchas veces habíamos hablado con los jugadores que ese momento seria histórico, una final contra Liga y sabíamos lo que teníamos que hacer”, concluyó.