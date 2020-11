Finanzas confirma reducción de $ 691 millones en asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 2020

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que en 2020 habrá una reducción de $ 691 millones en las asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esto, debido a la baja de recursos del fisco ( $ 8.000 millones menos) a consecuencia de la pandemia, de la caída del precio del petróleo y de los tributos.

Así lo explicó Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, quien explicó que lo que se ha conversado con GAD en mesas de trabajo, es que el Gobierno no puede entregar los recursos que no tiene. También explicó que de acuerdo a la Constitución, el Código de Finanzas Públicas, el Código de Ordenamiento Territorial y otra legislación vigente, las asignaciones de los GAD están compuestas por dos factores. El primero es fijo que no puede ser menor al establecido en 2010. Dicho rubro asciende a $ 2.136 millones y se lo ha respetado. Sin embargo, hay un componente variable que se calcula cada cuatrimestre y que en el presupuesto inicial era de$ 932 millones, pero ahora al segundo cuatrimestre, se ha calculado que será de solamente $ 241 millones (incluidas liquidaciones de 2018 y 2019).

El Gobierno dijo que ha hecho esfuerzos importantes para poder cumplir con estos pagos y hasta el momento ha cancelado $ 1.719 millones. De este monto $ 1.184 millones han recibido los municipios, $ 418 millones las prefecturas y $ 117 las juntas parroquiales.

Adicionalmente explicó que se ha tratado de compensar esta baja de recursos mediante la renegociación de deudas con el BEDE, a fin de bajar la presión de liquidez de estos gobiernos seccionales. También se ha priorizado el pago del IVA a los GAD más afectados.

El Gobierno también mencionó que están pendientes de pago $ 344 millones.