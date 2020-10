Hay más de 150.000 multas del estado de excepción por cobrar en Ecuador; valor saldrá en planillas de servicios públicos

Era finales de mayo y Guayaquil ya había cambiado al semáforo sanitario de color amarillo, donde el toque de queda empezaba a las 21:00 y terminaba a las 05:00. Fue un jueves cuando a Mario P. y a su novia los “citaron por andar en la calle”, en el norte, en un horario prohibido en ese entonces, pues regía el estado de excepción a nivel nacional, que entre otras limitaciones restringía la movilidad.

“Nos dijeron que el toque de queda seguía y que no podíamos andar por la calle a esa hora. Nos pidieron nuestras cédulas y las dimos y luego nos anotaron y nos dijeron que nos iba a llegar una multa por no cumplir (con) el toque de queda…, pero todavía no nos llega… Ninguno de los dos tenemos planillas (de servicios básicos) ni nada a nuestros nombres, no sé cómo nos cobrarán…, creo que se olvidaron y por mí mejor… no hay dinero para pagar nada en estos momentos”, cuenta Mario, de 28 años, habitante del norte de Guayaquil.

Él es uno de los 157.031 sancionados por primera vez por incumplir el toque de queda durante el estado de excepción, según cifras del Ministerio de Gobierno desde el 17 de marzo hasta las primeras horas del 13 de septiembre, día en que terminó el estado de excepción en el país, dictado desde el 16 de marzo por la emergencia sanitaria declarada en Ecuador para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

Y hubo casos de reincidencias y hasta detenidos por infringir por tercera vez la misma disposición. Así, por violar el toque de queda por segunda ocasión hubo 16.135 sancionados en ese corte que entonces dio el Ministerio de Gobierno. Y 1.637 detenidos por incumplir el decreto 1017 (del 16 de marzo pasado que contenía también la declaratoria del estado de excepción y las restricciones dadas). También hubo 80.089 conductores sancionados. De estos, 42.929 eran de motos y 37.160, de vehículos, entre otros.

Pero todavía no hay fecha para el cobro de las multas y no a todos se les podrá cobrar, pues al igual que a Mario, muchos no tienen a su nombre los servicios básicos ni otros con los que se les podría exigir el pago.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, adelantó, a finales de agosto pasado y cuando se preparaba el fin del estado de excepción, que resultaría complejo que los infractores paguen las multas.

“De todas las multas que hemos puesto, que tenemos más de 100.129 personas multadas (a fines de agosto), no se ha cobrado ninguna multa, va a ser muy difícil cobrarles la multa, las cuentas van a ser vinculadas a las cuentas de luz”, expuso el 27 de agosto.

Pero aquello sería para quienes no tiene servicios públicos a su nombre, porque para los que fueron sancionados en carros y motos, la multa por el garaje para los vehículos retenidos será cobrada a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en la matriculación vehicular.

Al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) se le dispuso que notificará a las “diferentes instituciones prestadoras de servicios públicos” para que estas incluyan en sus planillas los valores a pagar por las infracciones ciudadanas.

“De no encontrarse servicios básicos a nombre del infractor, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información verificará que la información sea entregada a instituciones que proveen servicios o prestaciones públicas con capacidad coactiva. En caso de que las instituciones que proveen servicios o prestaciones públicas con capacidad coactiva no tengan posibilidad de realizar el cobro a los infractores, deberán registrar esta situación dentro de la plataforma de sanciones”, reza el artículo 11 del Procedimiento para la implementación de sistema de sanciones por incumplimiento de toque de queda, dado el 9 de junio pasado por el Mintel.

La cartera de Telecomunicaciones también estuvo a cargo de la implementación de la plataforma informática (sanciones.gobiernoelectronico.gob.ec) para el registro de las multas que deben cobrarse a los infractores del estado de excepción. La información que allí reposa es solo para las entidades involucradas con capacidad de cobro, no para el ciudadano.

Pero no son las únicas por cobrarse. También están las impuestas por cada cabildo para temas como el incumplimiento del uso de la mascarilla, por irrespetar horarios de atención y aforo en locales comerciales, entre otras, así como las sanciones emitidas por las intendencias a nivel nacional por venta prohibida o excesiva de licor, por clausuras de espectáculos masivos, de locales o negocios… Estas también se podrán cobrar a través de diferentes mecanismos como impuestos prediales o al momento de levantar las clausuras.

Y aunque ya el país no está en estado de excepción, hay normativas aún vigentes donde también se sigue multando. Una de estas es por el mal uso del salvoconducto en cantones con restricción de circulación vehicular. El salvoconducto que emitió el COE nacional durante la excepción tiene vigencia hasta este 31 de octubre.

Y como las infracciones ciudadanas se siguen dando y registrando, las entidades todavía cruzan información para ver los mecanismos a aplicar para los cobros respectivos.

Multas del estado de excepción

Solo por incumplimientos a la circulación vehicular durante el toque de queda (estado de excepción) hubo 157.031 sancionados por primera vez entre el 17 de marzo y las primeras horas del 13 de septiembre, según cifras del Ministerio de Gobierno.

16.135 reincidentes, por segunda ocasión, fueron sancionados por irrespetar el toque de queda durante el estado de excepción.

1.637 detenidos por tercera reincidencia de violación del toque de queda, por mal uso del salvoconducto u otros del estado de excepción.

80.089 conductores sancionados durante los casi seis meses del estado de excepción. De estos, 42.929 manejaban carros y 37.160, motos.

Toque de queda

$ 100 era la multa por la primera infracción del toque de queda; la segunda, $ 400. Tercera, detención.

Planillas

Los valores de las multas iban a comenzar a ser transferidos a las planillas de servicios desde agosto pasado, se dijo en su momento. Aún no se paga.

