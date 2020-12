Histórico: Lionel Messi igualó el récord de Pelé como máximo goleador en un mismo club

Es una temporada atípica, no sólo por la llegada del coronavirus al planeta, sino también por el complicado presente que atraviesa la institución azulgrana, con la incógnita de no saber qué sucederá con su capitán y referente en un futuro no muy lejano.

Sin embargo y a pesar de la irregularidad en la que está sumergido el Barcelona, Lionel Messi continúa batiendo récords y dejando en el camino a históricos futbolistas. Después de hacer lo propio con Gabriel Batistuta (como máximo artillero de la selección argentina), Telmo Zarra (en la liga) o Gerard Muller (en Europa), llegó el turno de alcanzar a O’Rei Pelé.

El delantero argentino marcó contra Valencia un tanto para la historia: alcanzó los 643 goles con la casaca del Barcelona en 748 partidos y teniendo en cuenta que también sumó 278 asistencias. Números espectaculares y que lo convierten en el máximo goleador con un mismo club en la historia junto a Pelé, quien ostentaba esta marca en solitario desde hace 46 años.

El grito frente al Valencia se sumó al del partido contra el Levante del fin de semana pasado en una temporada en la que la faceta goleadora de La Pulga no está en su esplendor. De todos modos, el rosarino continúa siendo el jugador más desequilibrante de un equipo carente de ideas en ataque a pesar de contar con grandes nombres en esa zona.

Fueron 46 años los que el brasileño Pelé reinó en soledad después de dejar su huella tras anotar 643 goles con la camiseta del Santos en 757 encuentros, números que realizó a lo largo de 18 años jugando para el Peixe (1956 a 1974).

Cabe destacar que las cifras goleadoras de ambas estrellas mundiales se contabilizan sólo en lo que fueron partidos oficiales y según los datos que compartieron las cuentas oficiales del club azulgrana, la web especializada Transfermarket y la Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF), una de las organizaciones de recolección de estadísticas más reconocidas del ambiente.