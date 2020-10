Increpó al juez, pateó la red y golpeó la silla del umpire: la furia del tenista Khachanov en su eliminación del ATP Amberes

Lo sucedido en los cuartos de final del ATP 250 de Amberes (Bélgica) no para de hacerse viral y recorrer el mundo. La falta de la tecnología del ojo de halcón en el torneo, sumado a algunos discutidos fallos por parte de los jueces de línea y el juez de silla Adel Nour, provocaron un ataque de furia por parte del ruso Karen Khachnov.

Aunque Daniel Evans calificó lo acontecido como un “jodido circo”, el más perjudicado fue el número 17 del mundo. Tras caer por 3-6, 7-6 y 6-4 ante el británico, Khachanov apuntó toda su furia contra el juez del partido, a quien antes había increpado e invitado a ver una jugada nuevamente una vez finalizado el juego.

Durante el enfrentamiento hubo bolas que se cantaron de manera errónea, en un tiro de Evans con 7-7 en el tiebreak del segundo set, que el ganador de 4 títulos ATP vio tan claro que se fue que estaba celebrando el punto.

Ante lo acontecido en la cancha, sumado a su impotencia por perder la segunda manga, Khachanov no pudo contenerse y tuvo un feroz ataque de furia. Primero pateó con furia un cartel de publicidad que había a un costado de la red. Luego, con su raqueta, golpeó en reiteradas oportunidades la silla del umpire.

El tercer preclasificado, que en la ronda previa había dejado en el camino al local Zizou Bergs (5-7, 6-4 y 6-4), tras bajar los decibeles, utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por su accionar en el partido. “La pelea fue muy emocionante y muy complicada. Después del partido, el juez de silla vino hacia mí y me pidió disculpas. Me dijo que lamentaba mucho los errores que cometió. Yo también le dije que me equivoqué en las formas. Todo el mundo se equivoca. No quería comportarme así, pero no podía reaccionar de otra manera tras ver como sus errores influyeron en el resultado. Gracias a todos por el apoyo”, manifestó el tenista.

Daniel Evans, por su parte, disputará hoy las semifinales del torneo ante el francés Ugo Humbert. Antes, el número 35 del mundo se impuso ante Khachanov, Frances Tiafoe (7-6 y 6-2) y Salvatore Caruso (6-2, 3-6 y 6-3). Por el otro lado del cuadro chocarán el australiano Álex de Miñaur ante el búlgaro Grigor Dimitrov.