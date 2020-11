iPhone: qué hace Back Tap, el “botón secreto” que Apple agregó con su nueva actualización de software

¿Tienes un modelo de iPhone 8 o más nuevo?

¿Ya te diste cuenta del “botón secreto” que le agrega funcionalidad a la parte posterior del dispositivo?

No te preocupes si no, pues no es visible y hay que configurarlo.

Se trata de una nueva función que se llama “Back Tap” y que Apple añadió cuando lanzó su iOS 14, la última versión del software que opera sus teléfonos inteligentes.

¿Qué es Back Tap?

Back Tap se traduce como “Toque Posterior”, un golpe reverso que convierte todo el lomo del iPhone en un nuevo botón y ofrece a los usuarios nuevas maneras de interactuar con su dispositivo.

Con sólo golpear o pulsar con el dedo el lomo del teléfono una, dos o tres veces -dependiendo de cómo se configure- se abren atajos a funciones específicas.

Puedes lanzar Siri, tomar capturas de la pantalla, abrir el menú de notificaciones, enviar un texto preprogramado o bloquear el teléfono entre más de una veintena de atajos que se pueden asignar.

¿Cómo habilitar Back Tap?

El sistema no funciona en todos los iPhone, sólo a partir del modelo iPhone 8.

La configuración del software es clave.

Hay que ir al app de “Configuraciones”, de ahí pulsar en “Accesibilidad”, ir a “Tocar” y luego deslizar hasta “Toque Posterior”.

Pulsa “Doble Toque” o “Triple Toque”, dependiendo de la acción que quieras configurar.

Selecciona la característica, orden o atajo que quieras asignarle a la acción. Hay una lista de atajos que se abre. Pulsa “Toque Posterior” en la parte superior izquierda para salvarlo.

Según las revistas especializadas, la herramienta funciona bastante bien teniendo en cuenta que tiene que distinguir entre un toque posterior voluntario y un golpe accidental que puede ser producto de sostener le teléfono.

En caso de que “Back Tap” no te funcione, es posible que se deba al estuche protector, que puede ser demasiado grueso para detectar el toque.

Según el sitio de noticias tecnológicas Verge, el nuevo botón “borra la frontera entre el hardware y el software” permitiéndole al usuario “hacer casi cualquier cosa que pueda imaginar”.