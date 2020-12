La Alcaldesa inauguró el primer albergue municipal ‘Volver a Soñar’ para personas en situación de calle

Esta es una de las iniciativas más destacadas de la Empresa Pública Municipal Desarrollo, Acción Social y Educación (E.P. DASE) y su misión es la asistencia y acogida de personas en situación de abandono que viven en la calle. La mañana de este martes 1 de diciembre, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, presidió el acto de inauguración del primer albergue municipal.

“Volver A Soñar”, ubicado en el sur de la ciudad, tiene un terreno de 1.030.79 metros cuadrados y un área de edificación de 516.18 metros cuadrados, donde se atenderá anualmente a 240 personas sin hogar. Actualmente, en el lugar habitan mujeres, hombres, adultos mayores y una familia, que fueron trasladados desde el albergue provisional del CAMI Pascuales, recibiendo alimentación, asistencia médica, alojamiento y seguridad.

‘Hagan siempre el bien’

En su intervención, la Alcaldesa exhortó al equipo municipal a trabajar con un solo fin: “Amigos, todos, no me esperen para hacer su trabajo, no me pregunten, ustedes ya saben mi respuesta… vayan, acudan, salven vidas, levanten casas, levanten a la gente que se cae, den comida, den auxilio, den mascarillas, rescaten a las mascotas también, hagan el bien; siempre hagan el bien, eso deben tenerlo claro. Y esto, el día de hoy, es hacer el bien”.

El gerente general de la EP DASE, Jorge Acaiturri, y la subgerente de Proyectos, Amalia Gallardo, presidieron el evento junto a la primera personera municipal.

“Este es el primer paso para la apertura de otros albergues que favorecerán a los que más lo necesitan, queremos que sepan que no están solos, que los ayudaremos a salir adelante y volver a sentir orgullo, a recuperar su amor propio y enfrentar la vida con dignidad”, manifestó Gallardo.

Huerto y áreas de esparcimiento

El albergue “Volver a Soñar” tiene áreas de huertos, centro multimedia con puntos de internet, terapia de psicología, consejería, comedor, lavandería, cocina, baños, dormitorio de mujeres y de hombres, dos habitaciones para familias, áreas recreativa y de lectura y un espacio para que puedan ejercitarse.

Cuenta con personal especializado que se dedicará a trabajar en la reinserción laboral y familiar de los albergados, con la finalidad de ayudar y beneficiar a las personas que viven en las calles. Además, se les brindará actividades formativas tecnológicas, como electricidad, carpintería, gastronomía, belleza, mecánica, manualidades, entre otras, para que puedan reintegrarse a la sociedad y ser miembros productivos de la comunidad.

Familia albergada

Una familia que ha encontrado abrigo en el nuevo albergue municipal, y que ya está sembrando en el huerto, es la de Jesús Zambrano, quien con su esposa, sus dos niñas y un bebé, agradecieron a la Alcaldesa y a la EP DASE por haber sido acogidos y tener la oportunidad de salir adelante gracias a este esfuerzo de la Alcaldía.