La historia de la Biblia con la que juró Joe Biden

Joe Biden y Kamala Harris juraron como presidente y vicepresidenta de EEUU este miércoles. Para realizar sus juramentos usaron Biblias propias cargadas de significado personal, escribiendo nuevos capítulos en una larga tradición estadounidense.

La Constitución no requiere el uso de un texto específico para las ceremonias de juramento y sólo especifica la redacción del mensaje que deben leer los funcionarios. Esa redacción no incluye la frase “con la ayuda de Dios” (so help me God, en inglés), pero todos los presidentes modernos la han adjuntado a sus locuciones y la mayoría han elegido Biblias que tienen significados simbólicos tanto personales como para el público en general.

Eso incluye a Biden, que usó la misma Biblia familiar que ha usado las dos veces que juró como vicepresidente de Barack Obama y las siete en las que lo hizo como senador del estado de Delaware.

El libro, de varios centímetros de grosor, y que su difunto hijo Beau también usó cuando juró como fiscal general de Delaware, ha sido una “reliquia familiar” desde 1893 y estuvo presente en “todas las fechas importantes”, dijo Biden al presentador televisivo Stephen Colbert el mes pasado.

“¿Por qué tu Biblia es más grande que la mía? ¿Tienes más Jesús que yo?”, bromeó Colbert quien, como Biden es un católico practicante.

Autoridades de la ceremonia de este miércoles contaron que Biden ha usado la misma Biblia para “jurar en cada puesto electo de su carrera de servicio público” y que entre sus páginas hay inscripciones de las fechas de cada uno de sus juramentos.