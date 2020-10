La justicia boliviana anuló la orden de detención contra Evo Morales

La justicia boliviana anuló este lunes la orden de detención contra el ex presidente Evo Morales, acusado por el actual gobierno interino de los delitos de terrorismo y sedición.

La decisión tiene lugar una semana después de que su delfín, Luis Arce, se impusiera por amplia diferencia en las elecciones presidenciales del país andino.

El tribunal explicó que levantó la orden de arresto porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa debido a que no lo se citó debidamente”. Morales debía comparecer ante la justicia el martes 27 de octubre, pero su defensa alegó que no fueron notificados formalmente.

No obstante, el juez aclaró, ello no implica que la investigación no continúe adelante.

La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.