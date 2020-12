La justicia ratifica que Correa y Glas no volverán a recibir una pensión del Estado

Los sentenciados por corrupción todavía no han pagado la multa de reparación al país.

Una parte de las culpas de Rafael Correa y sus aliados se reparará el lunes 21 de diciembre de 2020. En la Plaza de la Independencia se colocará una placa con las disculpas de los sentenciados por corrupción. El acto es parte de una serie de ratificaciones que hicieron los jueces de la Corte Nacional que abordaron el caso Sobornos.

Se ratificó, por ejemplo, que Rafael Correa y Jorge Glas no recibirán sus pensiones vitalicias por ser exmandatarios. Eso, ante los pedidos de los sentenciados por no perder sus beneficios aunque fueron condenados por afectar al Ecuador.En un escrito firmado el viernes 18 de diciembre de 2020, los jueces no dan paso a la continuidad de las pensiones de Correa y Glas. Ambos sentenciados por actos de corrupción y por financiar campañas electorales con recursos provenientes de acuerdos que perjudicaron al Estado durante su administración.

Los jueces también resolvieron iniciar los trámites de ley para que Interpol se encargue de la captura de los prófugos. Correa, pese a estar sentenciado, asegura que vive en Bélgica y realiza viajes a países de sus aliados políticos como Venezuela e incluso asegura ser veedor electoral en los procesos que realiza el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro.

Otra de las resoluciones de los jueces es comenzar a recuperar parte de lo robado al Estado durante el gobierno de la autodenominado revolución ciudadana. Los sentenciados no cumplieron con toda la reparación al Estado al pagar un poco más de 14 millones de dólares por los crímenes cometidos. Ahora, afirman las autoridades judiciales, ha pasado el suficiente tiempo e iniciarán las incautaciones.