La quema de monigotes, de acuerdo a la Ordenanza Municipal, se podrá realizar en las calles y avenidas pavimentadas con hormigón (cemento color gris), veredas y en solares no edificados con la debida precaución.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil anunció la “Normativa de Expendio y Quema de Monigotes en el contexto de prevención de COVID-19”. Este año, se postergará la venta y exposición de monigotes en la urbe hasta nuevo aviso.

Además, el expendio de años viejos se regulará para evitar aglomeraciones. Así se determinó este 25 de noviembre en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG).

Exhibición y venta de monigotes

Postergación de la exhibición de monigotes gigantes con la finalidad de minimizar los escenarios de aglomeraciones y contagio. La exhibición se retomará a criterio del COE Cantonal, previo acuerdo con el sector productivo involucrado en la confección de los mismos.

Esta medida aplica tanto a los productos auspiciados por la Empresa Pública Municipal de Turismo de Guayaquil como los elaborados a cuenta de los ciudadanos. Además, el escenario de venta al retomarse debe garantizar la bioseguridad de la población

Un retorno a la exhibición de monigotes gigantes contarán con los informes correspondientes de la Mesa Técnica de Salud y de las autoridades de salud a nivel nacional.

En las zonas de expendio conocidas tradicionalmente se permitirá la venta de monigotes comerciales de hasta 2.5 metros.

Los expendedores de los mismos serán los responsables de observar y cumplir con las medidas de bioseguridad, distanciamiento y la aplicación de la señalética informativa. No se atenderá a personas sin el uso de mascarillas y se deberá guardar el debido distanciamiento físico.

Los expendedores de monigotes no podrán invadir con sus productos la sección de calle. La venta informal se controlará por la Agencia de Tránsito Municipal. No se aplicará peatonización a ninguna zona urbana.

Se exhorta a la ciudadanía que acuda a los lugares autorizados para la compra y venta de monigotes.

No se permitirá el ingreso, consumo o expendio de bebidas alcohólicas en los puestos de expendio de monigotes.

Quema de monigotes por Fin de Año

Del mismo modo, la quema de monigotes contará con medidas para evitar aglomeraciones en Fin de Año. Sin embargo, la ciudadanía podrá realizar la tradicional actividad con precaución. La normativa indica que:

Se mantiene la Ordenanza Municipal de la quema de monigotes solamente en las calles y avenidas pavimentadas con hormigón (cemento color gris), veredas y en solares no edificados. Además, se debe de realizar la actividad con la debida precaución.

Está prohibido la quema de monigotes en áreas sometidas a la regeneración urbana, o en calles y avenidas asfaltadas.

Quienes incumplan con las normas establecidas en el numeral anterior serán sancionados de acuerdo al art 427 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. “Referente al uso indebido, destrucción o sustracción de cualquier clase de bienes de propiedad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sin que esto obste el pago de daños y perjuicios o la acción penal correspondiente, además del pago de la multa pertinente”.

El COE Cantonal exhorta a la ciudadanía que durante la quema de monigotes se haga en grupos pequeños para evitar aglomeraciones innecesarias y posible escenarios de contagios.

Ferias y comercio informal

La ocupación de la vía pública para juegos mecánicos, comedores temporales o cualquier otra forma de comercio informal estará supeditado al permiso de la Dirección de Vía Pública Municipal.

Además, se indica que está prohibido el alquiler de la vía pública. La ciudadanía puede denunciar el acto en las Comisarías de Justicia y Vigilancia Municipal.