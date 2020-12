La secuela de ‘El Exorcista’ sigue en camino con el director de ‘Halloween’

El Exorcista tendrá una secuela. La cinta de William Friedkin es el último de los grandes clásicos del cine de terror en unirse a esta moda de ‘revivals’ y ‘reboots’ al igual que hicieron Poltergeist, Cementerio de animales o Carrie. Según confirma Collider, David Gordon Green será el encargado de continuar la historia del Padre Karras.

Green está detrás de La noche de Halloween, la cinta que trajo de vuelta a Michael Myers en 2018 con gran acogida por parte de la crítica. Por el momento, es el único miembro del reparto confirmado, además de los productores. La película se desarrollará bajo el sello de Blumhouse, que trabajarán junto a James Robinson y David Robinson, de Morgan Creek -responsables de La cosa (The Thing) o Detrás de las paredes.

Sin embargo, es posible que la producción tarde en ponerse en marcha. El director se encuentra metido de lleno en el resurgimiento de la saga Halloween. Ya ha terminado la grabación de Halloween Kills y se ha anunciado una nueva secuela, Halloween Ends. Entre medias, no abandona el género del terror, puesto que también dirigirá una serie de Hellraiser.

Al mismo tiempo, William Friedkin, director de la entrega original, usaba Twitter para comunicar que no estaba involucrado de ninguna manera en la nueva versión. “Hay un rumor en IMDb que dice que estoy trabajando en una nueva versión de El Exorcista. No es un rumor, es una mentira. No hay suficiente dinero o motivación en el mundo que me haga volver a ello”.

Los planes acerca de la secuela de El Exorcista llevan rondando desde el pasado mes de agosto, cuando se supo que Morgan Creek trabajaba en el proyecto.