Lenín Moreno confirmó molestias en el corazón; se hará estudios médicos

El estado de salud del presidente Lenín Moreno ha generado preocupación en las últimas horas en su entorno. Este 3 de marzo del 2021 el propio Jefe de Estado confirmó que “algunas veces” ha tenido presión en el pecho y cierta molestia en lo que presume “es el corazón”.

“En algún momento me hice un electrocardiograma y se ve que tenía un problema realmente en la parte inferior del corazón, para sincerarme totalmente, pero me dijeron que no era un problema mayor, por lo menos al corto plazo no era un problema mayor”, dijo durante su enlace radial ‘De Frente con el Presidente’.

Moreno confirmó que, durante su último viaje, en enero pasado, a Washington en Estados Unidos sintió una presión en el pecho a lo que atribuyó al trabajo intenso que desarrolló en esos días. “Me asusté y mi esposa se asustó más. Inmediatamente llamé a un cardiólogo y él me hizo una evaluación y me aconsejó hacerme los exámenes respectivos”.

Sin embargo, afirmó que no se ha realizado aún esos estudios. “El día de ayer (2 de marzo) ya se me dio las órdenes por parte del cardiólogo (…) ya me dio las listas respectivas”.

Moreno se refirió sobre su estado de salud en el marco del diálogo radial, en el que también trató sobre el proceso de vacunación en el Ecuador, el sistema carcelario, la defensa para la dolarización y el proceso de digitalización en el país.

Sobre el último punto, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, recordó que en el país se alcanza en la actualidad un 77,48% de los trámites gubernamentales de forma digital.

Michelena recordó que el 23 de octubre de 2018 se aprobó la Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, lo que significó un gran paso del Ecuador hacia la aceleración y transformación digital, sobre todo, en la administración pública y el acceso efectivo a servicios públicos.

La normativa, bajo la rectoría del Mintel, obtuvo importantes resultados, explicó. Por ejemplo, de los 3 900 trámites que han sido catastrados y se encuentran en el portal ‘Gob.ec’, 600 ya se eliminaron.

También Moreno habló sobre el espectro radioeléctrico. Michelena afirmó que se dejará encaminado al próximo Gobierno para que haga la renegociación con valores soberanos del espectro ecuatoriano.

“Al próximo Gobierno le corresponderá hacer una renegociación absolutamente transparente y justa con las operadoras; negociar la subasta de las nuevas bandas, incluida la banda 3.5 que es la 5G, y avanzar hacia el proceso en un solo paquete por más de 15 años”, afirmó el Ministro.