Lenín Moreno: El delincuente que ahora está en Bélgica es la persona que dejó saqueado el país

Esta mañana, durante la presentación de un fideicomiso de tasas de interés para préstamos en Tumbaco – Quito, el presidente Lenín Moreno volvió a arremeter contra el expresidente Rafael Correa, como también lo hizo en la entrevista que mantuvo este martes 2 de febrero, en una entrevista con la Revista Semana.

“Este Gobierno se ha preocupado, sustancialmente de sacar adelante al país de la peor postración en la que le dejaron, precisamente, el delincuente que ahora está en Bélgica, es la persona que dejó saqueado el país, era el jefe de una banda, ventajosamente, la justicia ya ha determinado que ese delincuente debe estar preso y cuando regrese irá indefectiblemente a la cárcel, porque al pueblo no se le roba, bajo ninguna circunstancia”, dijo Moreno.

Al término de esta declaración, una mujer gritó “traidor” y el presidente respondió: “ah, abajo dice: se busca”. “Yo no he venido a hacer diálogo con usted, he venido a hacer diálogo con ustedes”, agregó.

El fideicomiso es para subvencionar el 5 % de la tasa de interés en créditos destinados a proyectos de riego parcelario y genética vegetal. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) lo firmó con la Corporación Financiera Nacional (CFN), que permitirá entregar incentivos en los créditos que se otorgarán desde BanEcuador, específicamente para riego parcelario y a genética vegetal, con una reducción de cinco puntos porcentuales en la tasa de interés.

Así, la tasa de interés para el segmento microcrédito baja del 11.25 % al 6.25 %, en tanto que en el segmento Pyme, que normalmente tiene una tasa de interés del 9,76 %, con la subvención la tasa final será de 4,76 %.

Moreno dijo que son créditos de hasta $70.000 con plazos de hasta 10 y 15 años, dependiendo del tipo de cultivo, con periodos de gracia adaptados a las necesidades de los sectores y que permitirán la reactivación del agro.

En tanto, en la entrevista con la Revista Semana, Moreno señaló: “No soy yo el que le ha calificado de delincuente, secuestrador, corrupto y ladrón (a Rafael Correa), lo ha hecho la justicia (…) Yo sé que no tendré dónde esconderme, porque no tuvo dónde esconderse la gente que ha sido asesinada como el general Jorge Gabela, como Bosco Wisuma, como el capitán Ortega, Quito Pazmiño, su esposa, su suegra, el periodista Valdiviezo, etc, etc, etc (…) así era las venganzas que tenía el expresidente Correa (…) Le voy a pasar el listado de todas las violaciones flagrantes, asesinatos, secuestros, crímenes de todo tipo que se cometió por orden del presidente Rafael Correa”.

En el mismo evento, la secretaria general de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela se refirió al proceso de vacunación en el país, confirmó que Ecuador es uno de los países beneficiarios de los $1000 millones que comprometerá el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para vacunas, dijo que existen retrasos de entrega de vacunas a nivel de todos los países, ratificó el respaldo del Gobierno al ministro de Salud Juan Carlos Zevallos.