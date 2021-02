Lenín Moreno pedirá información al gobierno de Colombia sobre los archivos ‘Uriel’

El presidente Lenín Moreno anunció que pedirá información al presidente de Colombia, Iván Duque, sobre los archivos “Uriel”, difundidos parcialmente por la Revista Semana e investigados por la Fiscalía de ese país, en los que se descubriría un supuesto financiamiento del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al candidato Andrés Arauz.

Los archivos son denominados Uriel, porque fueron encontrados en los computadores de alias del abatido comandante del ELN, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias “Uriel”.

“Estamos a la expectativa que el presidente Iván Duque y el Gobierno (de Colombia) tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme (la información de los archivos)”, expresó Moreno.

El mandatario prefirió ser prudente en sus respuestas respecto a un supuesto financiamiento del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al candidato presidencial por la Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz; aunque sí aseguró que no duda de los vínculos entre las guerrillas del ELN y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Recordó que Ecuador fue el escenario para las negociaciones de paz con el ELN, y aseguró que en el gobierno de Correa existió un retroceso con la guerrilla porque se abrió una “franja virtual” para el narcotráfico en la frontera que, él la detectó y por eso luego empezó la presión de los grupos irregulares como el de “Guacho”, en la frontera.

Además de esta franja virtual, no funcionaban los radares de detección y tampoco se compró armamento a la Fuerza Pública para un mejor control. También, Moreno informó que se investiga si las manifestaciones de octubre 2019 tuvieron que ver con FARC y ELN por el tipo de armas que usaban los manifestantes, “muy difícil saberlo” pero, “por los síntomas se puede detectar la enfermedad”, agregó.

Elecciones

El presidente Lenín Moreno negó que se vayan a aplazar las elecciones, como asegura el expresidente Rafael Correa o el candidato Andrés Arauz.

Dijo que, alguna vez, existieron sugerencias en ese sentido, pero que él lo dijo en sus redes sociales que bajo ninguna circunstancia permitirá que sean aplazadas.

Agregó que impondrá la banda presidencial a cualquier ciudadano que gane las banda presidencial.

Dolarización

Al referirse al candidato por UNES, Andrés Arauz, Moreno dijo que lo único que ha escuchado es que, al pincipio, decían liberar de culpa y por poco indultar de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el expresidente Correa, “pero lo que sí estoy seguro es que el dólar que ha significado estabilidad económica, va a dejar de funcionar en el país”, porque ha ofrecido tomar dinero de las reservas que tiene el Banco Central del Ecuador que respalda el dinero de los cuentas correntistas.

Vida después del mandato y acusaciones en su contra

Moreno aseguró que no cree que se vaya del país, y que si el autoritarismo, la imposición, la falta de autonomía de funciones, el comportamiento dictatorial y hasta criminal regresan estará “en la lucha”.

Sobre las acusaciones en su contra por la apertura de cuentas en el extranjero, Moreno preguntó si una persona tendría dinero sucio abriría una cuenta con el nombre de las hijas, que fue un nombre escogido para cancelarle a un hermano suyo de una persona que tenía una cuenta en Panamá. Que en la Fiscalía está presentada información sobre este tema.

Persecución y acusaciones contra Rafael Correa

Moreno agregó que quienes fueron parte del gobierno del expresidente Correa ya le han perseguido porque tienen mucho poder por el dinero que se llevaron, del dinero del narcotráfico, del temor que causan en redes.

“No soy yo el que le ha calificado de delincuente, secuestrador, corrupto y ladrón (a Rafael Correa), lo ha hecho la justicia (…) Yo sé que no tendré dónde esconderme, porque no tuvo dónde esconderse la gente que ha sido asesinada como el general Jorge Gabela, como Bosco Wisuma, como el capitán Ortega, Quito Pazmiño, su esposa, su suegra, el periodista Valdiviezo, etc, etc, etc (…) así era las venganzas que tenía el expresidente Correa (…) Le voy a pasar el listado de todas las violaciones flagrantes, asesinatos, secuestros, crímenes de todo tipo que se cometió por orden del presidente Rafael Correa”, aseguró.