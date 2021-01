Liga de Quito: Junior Sornoza no seguirá, Rodrigo Aguirre solo será transferido al exterior y reducirán el presupuesto

En Liga de Quito confirmaron que Junior Sornoza, volante creativo, no continuará para esta temporada y que el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre solo será transferido a un club del exterior y no a un equipo nacional. Para afrontar esta campaña el presupuesto albo no pasará de los $ 14 millones, una reducción de $ 6 millones en relación con el monto del 2020.

El préstamo de Sornoza por un año finalizó y debe reportarse al Corinthians de Brasil, dueño de sus derechos deportivos.

“Quisimos hablar con Corinthians por Sornoza, pero llegó esa oferta de México y hasta ahí quedó todo”, comentó Esteban Paz, directivo de Liga (Q), a la radio quiteño Área Deportiva.

Sornoza, quien en el 2020 levantó la Supercopa Ecuador con los blancos, suena como refuerzo para los Xolos de Tijuana, equipo que en esta temporada fichó al delantero tricolor Fidel Martínez.

Con los universitarios, el volante marcó cuatro tantos, actuó 2.337 minutos (entre la LigaPro, Copa Libertadores y Supercopa de Ecuador) y fue expulsado en un duelo por la Libertadores.